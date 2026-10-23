Aseguran a docente por presunta agresión sexual a menor de 9 años

Los hechos se registraron en la vivienda del procesado, ubicado en el barrio 20 de Julio en Cartagena. Allí, el docente dirigía las tareas escolares de un niño de 9 años, pero, al parecer, aprovechaba los momentos en que se encontraban solos para realizarle diversos vejámenes.

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Los abusos quedaron al descubierto el pasado 9 de octubre luego de que los padres de la víctima se acercaran a la residencia para recoger a su hijo, sorprendiendo al procesado cuando, al parecer, sometía al niño a actos de índole sexual. El progenitor detuvo al hombre y lo entregó a la Policía Nacional que materializó la captura en flagrancia.

Labores investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación determinaron que las agresiones al menor se habrían presentado en al menos 10 oportunidades y que el ahora implicado le prometía helados y viajes si accedía a todas sus pretensiones.

En el desarrollo de las audiencias preliminares el procesado fue imputado con los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y demanda de explotación sexual, cargos a los que no se allanó. Por esos hechos un juez de control de garantías aseguró al investigado en centro carcelario