Aguas de Cartagena culminó obras en la red de alcantarillado sanitario de la avenida El Consulado

Con una inversión de $2.000 millones, Aguas de Cartagena culminó la renovación de 123 metros del colector de alcantarillado sanitario Calamares–Consulado, ubicado en la avenida El Consulado.

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Los trabajos comprendieron la instalación de tubería de PVC de pared estructural, de 500 milímetros de diámetro, y la construcción de tres cámaras que facilitan las labores de inspección, mantenimiento y operación.

El proyecto contó con la experiencia del equipo de Aguas de Cartagena y la aplicación de criterios técnicos especializados para ejecutar los trabajos con eficiencia y calidad. Durante su desarrollo se implementaron medidas ambientales, sociales y de seguridad industrial, teniendo en cuenta las condiciones de alta complejidad de la intervención, que incluyó una excavación de 7,5 metros de profundidad en un terreno altamente inestable y con condiciones de espacio confinado.

Durante la ejecución de los trabajos se adoptaron medidas para mantener el acceso a las instituciones educativas, los establecimientos comerciales y las viviendas del sector, y facilitar la circulación de peatones y vehículos.

Con esta inversión, Aguas de Cartagena ratifica su compromiso con el bienestar de las comunidades y sus usuarios, mediante soluciones que contribuyen al funcionamiento del alcantarillado y a la calidad de vida de los cartageneros.