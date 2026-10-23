350 cupos de educación superior llegan a Pasacaballos y Barú con el programa La U a tu Localidad

Más de 350 oportunidades para acceder a la educación superior llegan a los corregimientos de Pasacaballos y Barú con La U a tu Localidad, una estrategia de la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Educación Distrital, que busca acercar la formación profesional a los jóvenes y brindarles alternativas para construir su proyecto de vida sin tener que salir de sus territorios.

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Las inscripciones para acceder a esta oferta académica, que hace parte de la convocatoria 2027-1 de Becas Cartagena 500 Años, están abiertas desde el 19 de octubre y se extenderán hasta el 5 de noviembre de 2026. Los programas tecnológicos responden a las dinámicas económicas de ambos corregimientos, con énfasis en las actividades portuarias, industriales y turísticas.

“Queremos que los jóvenes de Pasacaballos y Barú no tengan que salir de su territorio para cumplir el sueño de la educación superior. Por eso escogimos tres carreras que responden a la vocación portuaria, industrial y turística de la zona. No solo les ayudan a construir su proyecto de vida, también les abren la puerta a oportunidades laborales que pueden mejorar los ingresos de sus familias. Con estas acciones nos preparamos para la Cartagena de los 500 años”, afirmó Alberto Martínez, secretario de Educación de Cartagena.

Esta es la oferta académica para Pasacaballos y Barú

En Pasacaballos, la oferta estará disponible en la Institución Educativa José María Córdoba, sede CERES, con los siguientes programas:

- Tecnología en Gestión Naviera y Portuaria, en modalidades presencial y a distancia.

- Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo, en modalidades presencial y a distancia.

- Tecnología en Gestión Hotelera y Servicios Turísticos, en modalidad presencial.

En Barú, los aspirantes podrán acceder a la Tecnología en Gestión Naviera y Portuaria, en modalidad a distancia, con sede en la Institución Educativa Luis Felipe Cabrera.

Todos los programas tienen una duración de seis semestres y buscan ampliar las posibilidades de formación de los jóvenes, teniendo en cuenta las oportunidades laborales y productivas de sus comunidades.

La estrategia beneficia a más jóvenes en Cartagena

La llegada de La U a tu Localidad a Pasacaballos y Barú amplía una estrategia que ya registra 817 estudiantes aprobados en 13 instituciones educativas oficiales del Distrito. Los estudiantes pertenecen a las instituciones educativas Nuevo Bosque, Nuestra Señora del Carmen, Bayunca, Santa Ana, Politécnico del Pozón, Bertha Suttner, Villas de Aranjuez, San Felipe Neri, La Boquilla, Gabriel García Márquez, Tierra Baja, Cecilia Porras School y Jorge Artel.

La formación está a cargo de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena (UMAYOR), la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco (UNITECNAR) y la Institución Universitaria Colombo Americana (UNICOLOMBO).

La oferta general del programa comprende áreas como gestión empresarial, seguridad y salud en el trabajo, gestión gastronómica, dirección comercial, gestión naviera y portuaria, gestión hotelera y servicios turísticos, administración de empresas, negocios internacionales y operaciones logísticas y portuarias.

Fechas que deben tener en cuenta los aspirantes

Los jóvenes interesados en participar en la convocatoria deben tener presentes las siguientes fechas:

- Inscripción de aspirantes: del 19 de octubre al 5 de noviembre.

- Cargue de documentos: del 21 de octubre al 10 de noviembre.

- Subsanación de documentos: del 23 de octubre al 12 de noviembre.

- Verificación de requisitos y calificación: del 13 al 23 de noviembre.

- Selección de aspirantes por la junta administradora: 26 de noviembre.

- Publicación de resultados: 27 de noviembre.

- Legalización del crédito por parte de la institución de educación superior: del 30 de noviembre al 10 de diciembre.

- Firma de garantías: del 30 de noviembre al 21 de diciembre.

La Secretaría de Educación Distrital invita a los jóvenes de Pasacaballos y Barú a consultar los requisitos, preparar su documentación e inscribirse dentro de los plazos establecidos.

Consulta las inscripciones y los términos de la convocatoria en el portal oficial del ICETEX:

https://web.icetex.gov.co/es/-/bicentenario-distrito-de-cartagena