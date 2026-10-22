Tres hombres fueron capturados con 82 cigarrillos de marihuana en Magangué

Lo que parecía una jornada tranquila en los límites de los barrios Costa Azul y Dos de Noviembre terminó con tres hombres capturados y un cargamento de marihuana fuera de circulación. Los uniformados llegaron de sorpresa y, en medio de los controles, les pusieron fin a sus andanzas.

El procedimiento fue adelantado por investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional, en coordinación con tropas del Ejército Nacional y personal de la Infantería de Marina, quienes desarrollaban labores para contrarrestar el microtráfico en esta zona del municipio.

Durante la intervención, las autoridades sorprendieron a los tres sujetos en circunstancias que dieron lugar a su detención en flagrancia por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En poder de los implicados fueron encontrados 82 cigarrillos de marihuana, sustancia que quedó incautada como parte del procedimiento judicial.

Pero la historia no terminó ahí. Al verificar sus antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), los investigadores establecieron que los detenidos registran anotaciones por conductas relacionadas con homicidio, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de drogas, violencia contra servidor público y hurto.

Otro detalle que llamó la atención de los uniformados es que los tres hombres fueron identificados como jóvenes en situación de riesgo de los sectores intervenidos, una problemática que mantiene encendidas las alarmas frente a la vinculación de esta población con actividades delictivas.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia del trabajo articulado entre las instituciones y reiteró el compromiso de combatir las redes dedicadas a la comercialización de sustancias ilícitas.

“Seguiremos fortaleciendo las acciones conjuntas con nuestras Fuerzas Militares para cerrarles el paso a quienes pretenden convertir los barrios en escenarios de comercialización de drogas. Nuestro compromiso también está enfocado en proteger a los jóvenes y evitar que sean utilizados en actividades criminales”, señaló el alto oficial.

Finalmente, los tres capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para responder por los hechos investigados. La Policía invitó a los habitantes de Magangué a denunciar oportunamente cualquier actividad sospechosa que afecte la tranquilidad de sus comunidades.