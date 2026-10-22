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Tienen la misma información genética, es único en Colombia: Doctora sobre nacimiento de cuatrillizos

El nacimiento de cuatrillizos idénticos en la Clínica del Prado de Medellín es considerado un caso único en Colombia y muy escaso en el mundo, según confirmaron la coordinadora de la unidad materno fetal, la doctora Catalina Valencia, y su padre Jonathan Zappa en 6AM W de Caracol Radio.

La doctora Catalina Valencia explicó que los cuatro bebés se encuentran estables, pero requieren cuidados especiales por su condición de prematuridad, al tratarse de un parto adelantado por ser un embarazo múltiple de cuatro.

“Tienen la misma información genética, es único en Colombia”, señaló. Detalló que provienen de un mismo óvulo fecundado por un espermatozoide que se dividió en cuatro, lo que se conoce como gemelos idénticos monocoriales.

Ante la pregunta sobre si son exactamente iguales en huella e iris, la especialista respondió: “Así es, ellos comparten la misma información genética”.

¿Cada cuánto ocurre un embarazo de cuatro bebés en Colombia?

La doctora Valencia precisó que los embarazos múltiples representan aproximadamente el 2% de todos los embarazos, cifra que ha aumentado por técnicas de reproducción asistida. La Clínica del Prado atiende unos 10.000 partos al año.

Sin embargo, aclaró que un caso de cuatro fetos compartiendo la misma placenta y el mismo origen genético es excepcional.

“En mis años de vida profesional he visto embarazos múltiples de cuatro y hasta siete, pero es la primera vez que veo un embarazo de cuatro fetos compartiendo la misma placenta. Es un caso único en Colombia y muy escaso en el mundo”, afirmó.

Confirmó además que fue un embarazo espontáneo, sin ningún tratamiento de reproducción asistida, lo que lo hace aún más particular y de interés científico para ser publicado en revistas médicas.

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Escuche la entrevista completa AQUÍ: