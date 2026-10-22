Sicarios asesinaron al conductor de un carro en la Ruta 90

Un hombre perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego mientras conducía un automóvil por la Ruta 90, en la Zona Norte de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según la información conocida, la víctima se movilizaba en un Chevrolet Beat negro cuando fue interceptada por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras el ataque, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó a un costado de la carretera.

Las autoridades realizaron los procedimientos correspondientes en el lugar de los hechos para adelantar la inspección judicial y recopilar información que permita esclarecer lo ocurrido.