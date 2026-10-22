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22 oct 2026 Actualizado 21:54

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Sicarios asesinaron al conductor de un carro en la Ruta 90

El hombre recibió varios disparos y el vehículo terminó a un costado de la carretera

Cartagena
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Un hombre perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego mientras conducía un automóvil por la Ruta 90, en la Zona Norte de Cartagena.

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Según la información conocida, la víctima se movilizaba en un Chevrolet Beat negro cuando fue interceptada por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras el ataque, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó a un costado de la carretera.

Las autoridades realizaron los procedimientos correspondientes en el lugar de los hechos para adelantar la inspección judicial y recopilar información que permita esclarecer lo ocurrido.

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