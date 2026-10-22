Meloni toma acciones contra menores de 14 años tras los disturbios presentados en Milán

Este martes 21 de octubre, Milán aprobó una ley preventiva que aplica para jóvenes menores de 14 años, puesto que están involucrados en los disturbios presentados el pasado fin de semana, entre saqueos, daño a las propiedades y bienes públicos.

La primera ministra, toma esta decisión puntualmente después de que manifestantes entraran al centro comercial de Milán y empezaran a destrozar y causar terror en el lugar, donde la mayoría de ellos eran menores de edad.

El concejo italiano, el pasado martes, tomó la decisión en horas de la noche e impuso la ley preventiva que tiene un plazo de 60 días calendario para ser aprobada, en donde afecta en diez estatutos a menores de edad y condena fuertes sanciones contra ellos y sus padres de familia.

Tras los hechos, Meloni desplegará cerca de quinientos policías para evitar más saqueos y evitar que los disturbios llegue a mayores.

Entre las nuevas medidas se encuentran diez que afectan directamente a los menores de edad.

1. Nuevo delito de participación violenta en manifestaciones. Se castiga la participación en grupo en actos violentos que pongan en peligro la seguridad pública, con penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros (22.500 dólares).

2. Penas más duras por violencia agravada. Las sanciones aumentan cuando los participantes llevan el rostro cubierto o causan lesiones a terceros.

3. Responsabilidad económica de los padres. Los manifestantes serán responsables de pagar los daños materiales que causen. Y, en el caso de menores, se refuerzan los mecanismos para reclamar a sus progenitores, incluidos los daños ocasionados a bienes públicos. Además, los padres de menores que cometan delitos podrán recibir multas de entre 500 y 1.000 euros, que podrán duplicarse en caso de reincidencia.

4. Retención preventiva de menores. La policía podrá aplicar la detención preventiva, norma que estaba en el Parlamento para su aprobación, también a adolescentes de entre 14 y 17 años cuando concurran las condiciones previstas por la norma.

5. Detención diferida. Se amplía a determinados delitos cometidos durante manifestaciones la posibilidad de detener al sospechoso posteriormente, a partir de las pruebas disponibles.

6. Presunción de imputabilidad a partir de los 14 años. El decreto introduce una presunción de capacidad de culpabilidad para los menores de esa edad, salvo que se demuestre lo contrario. El Gobierno ya había aprobado una norma sobre la capacidad de los menores de 14 a 17 años para comprender sus actos, pero estaba pendiente de tramitación parlamentaria.

7. Más penas para quienes organicen disturbios. Se contemplan sanciones de entre cuatro y doce años de prisión para determinadas conductas de promoción u organización de grupos destinados a cometer actos violentos, incluso mediante herramientas digitales.

8. Persecución de las agresiones a policías. Se facilita la actuación de oficio ante lesiones a agentes de policía y funcionarios de seguridad pública.

9. Refuerzo de la seguridad en Milán. Se prevé el despliegue de 500 militares adicionales para apoyar la seguridad de la ciudad hasta el 31 de diciembre de 2026. Según los medios, el presidente de la República, Sergio Mattarella, frenó dar competencias policiales, como arrestar, a los soldados.

10. Prohibición de asistir a concentraciones. Los responsables de comportamientos perjudiciales para personas o bienes durante los cinco años anteriores podrán tener prohibido participar en concentraciones públicas. Esta medida también podrá aplicarse a menores de más de 14 años.

Esta ley, que ya entró en vigor, permitirá facilitar y agilizar el proceso judicial para los menores, asimismo, el concejo italiano ampliará la capacidad de los centros de detención y reforzará el sistema de justicia juvenil con más jueces.

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