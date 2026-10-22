Juez permitió continuar licitación de $465 millones para las plazas de mercado de Cartagena

La licitación para el mantenimiento y la adecuación integral de las plazas de mercado de Cartagena podrá continuar luego de que el Juzgado 803 Civil Municipal Transitorio declarara improcedente una acción de tutela presentada por la empresa Ingeniería de Obras y Servicios Serviobras Ltda. contra el Distrito.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El proceso contractual contempla una inversión superior a los $465 millones y busca mejorar las instalaciones de estos espacios comerciales de la ciudad.

La controversia surgió porque la empresa solicitó que la convocatoria se restringiera exclusivamente a micro, pequeñas y medianas empresas domiciliadas en Bolívar. Sin embargo, el Distrito mantuvo la participación abierta a mipymes del orden nacional, al considerar que la limitación territorial no había sido establecida expresamente en el análisis del sector.

En su decisión, el juzgado señaló que la empresa no estuvo impedida para participar en el proceso y verificó que había manifestado oportunamente su interés a través de la plataforma SECOP II. Por ello, concluyó que no se acreditó una vulneración del derecho al debido proceso ni la existencia de un perjuicio irremediable.

El despacho también recordó que las controversias sobre la legalidad de los actos administrativos deben tramitarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Como consecuencia del fallo, levantó la medida provisional que se había decretado durante el trámite de la tutela.

Milton José Pereira, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, afirmó que la decisión permite avanzar con el proceso contractual bajo los principios de legalidad, transparencia y libre competencia.