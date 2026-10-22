Jay Tomy lanzó ‘Plan de Dios’, su primer sencillo musical

El creador de contenido y artista cartagenero Milton Andrés Domínguez, conocido como Jay Tomy, presentó ‘Plan de Dios’, su primer sencillo oficial, con el que busca abrirse camino en la industria musical a través de una propuesta que fusiona ritmos caribeños, afrobeat y sonidos urbanos.

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A sus 28 años, el artista inicia una nueva etapa profesional después de seis años de trayectoria creando contenido para redes sociales y una pasión por la música que, según cuenta, lo acompaña desde hace nueve años.

La canción fue compuesta por Jay Tomy junto a Jheral, quien también estuvo a cargo de la producción musical. El tema transmite un mensaje de fe, perseverancia y lucha por los sueños, inspirado en experiencias personales y en las dificultades que enfrentan quienes buscan salir adelante.

El videoclip oficial, producido por Jessen Gómez, fue grabado en lugares significativos para el artista, como la escuela donde estudió, la vivienda en la que creció y un yate. Estos escenarios representan su historia personal y el camino recorrido para perseguir sus objetivos.

“Quiero que esta canción les recuerde que, con disciplina, fe en Dios y convicción, cada tropiezo puede convertirse en parte del camino hacia nuestros sueños”, expresó Jay Tomy.

Con este lanzamiento, el cartagenero busca ampliar su audiencia en plataformas digitales y proyectar su propuesta musical en el mercado hispanoamericano. Entre sus planes están publicar nuevos sencillos, desarrollar una producción discográfica, realizar presentaciones en vivo y colaborar con otros artistas del género.