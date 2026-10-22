En Cartagena hay 674 vacantes laborales disponibles en Expo Empleo SENA

El desempleo en Colombia subió a 9,4 % en agosto, según el DANE, y el Fondo Monetario Internacional proyecta que podría llegar al 10 % en 2027. Frente a ese panorama, el SENA quiere conectar a las empresas con las personas que llevan meses buscando trabajo. Por eso, este jueves 22 de octubre, la Agencia Pública de Empleo (APE) abre las puertas con 24 mil oportunidades laborales en más de 350 empresas de todo el país.

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Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., los colombianos podrán acercarse a los puntos habilitados para participar en la Expo Empleo SENA, una jornada que conectará a buscadores de empleo con empresas que tienen vacantes disponibles en diferentes sectores de la economía.

En Cartagena hay 674 vacantes laborales disponibles. En la capital de Bolívar, la atención se prestará en el Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario, el Centro para la Industria Petroquímica, el Centro Multisectorial de Ternera, el Salón Centro Cultural de la Fundación Madre Herlinda Moisés, en Pasacaballos, la Casa de la Mujer del barrio Blas de Lezo, la Casa de Justicia del barrio El Country, el Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV), ubicado en la vía La Cordialidad, y la Fundación Santo Domingo, en el megabarrio Bicentenario.

Asimismo, la atención se extenderá a los municipios de San Juan Nepomuceno, Mompox y Magangué, con el fin de acercar la oferta laboral a más habitantes del departamento.

“Será una jornada nacional que permitirá fortalecer el empleo en Colombia de la mano de las empresas y la intermediación laboral y orientación de la Agencia Pública de Empleo”, afirmó Ana María Yepes, directora de Empleo y Trabajo del SENA.

Una oportunidad puede estar más cerca de lo que imaginas

Llevar la hoja de vida es solo el comienzo. Quienes asistan también podrán recibir orientación laboral y vocacional, resolver dudas sobre su perfil, fortalecer su hoja de vida y prepararse para una entrevista con mayor seguridad.

Las vacantes disponibles abarcan áreas como finanzas y administración, salud, ventas y servicios, cultura, dirección y gerencia, ciencias aplicadas, entre otras, con oportunidades para diferentes perfiles y niveles de experiencia.

La invitación es sencilla: prepara varias hojas de vida, asiste con vestimenta adecuada para una entrevista y, sobre todo, llega dispuesto a abrirle la puerta a una nueva oportunidad.

Durante la jornada participarán decenas de empresas que buscan talento en diferentes regiones del país, con ofertas laborales que van desde el salario mínimo legal vigente hasta remuneraciones de $5 y $6 millones, de acuerdo con el perfil y las condiciones de cada vacante.

Esta jornada hace parte del trabajo que adelanta la Agencia Pública de Empleo (APE) del SENA para acercar las oportunidades laborales a los colombianos. Gracias a este servicio de intermediación laboral, durante 2026 se han logrado más de 470 mil colocaciones laborales en todo el territorio nacional.

Porque detrás de cada vacante hay una posibilidad: un primer empleo, un nuevo comienzo, el regreso al mercado laboral o la oportunidad de demostrar que sí hay un lugar para ese talento que está buscando ser visto.