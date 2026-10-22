Cartagena y The Ocean Cleanup se aliaron para frenar la contaminación por plástico

El acuerdo prioriza inicialmente la cuenca que alimenta la Ciénaga de la Virgen, donde se proyecta implementar soluciones tecnológicas denominadas Interceptor en los canales de drenaje. Estas herramientas buscan interceptar los residuos antes de que continúen su recorrido hacia otros ecosistemas acuáticos.

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La iniciativa también busca contribuir a la protección de la biodiversidad, la regulación de inundaciones y las actividades económicas de las comunidades que dependen de la pesca artesanal y el turismo.

Según la organización, el proyecto contempla una fase de análisis de las condiciones ambientales, sociales y de gestión de residuos de cada canal para determinar cuáles son las intervenciones más adecuadas. Por ahora, la alianza avanza en la definición de los diseños técnicos de las soluciones que se implementarían en Cartagena.

María Patricia Porras Mendoza, secretaria general del Distrito, señaló que el acuerdo permitirá avanzar en la recuperación de los cuerpos de agua y mejorar las condiciones ambientales de los ecosistemas locales.

Por su parte, Mauricio Rodríguez Gómez, director del Establecimiento Público Ambiental (EPA), destacó la importancia de contar con información especializada para diseñar intervenciones efectivas en canales, caños y vías fluviales.

The Ocean Cleanup es una organización sin ánimo de lucro fundada en 2013 que desarrolla tecnologías para retirar residuos plásticos de ríos y océanos. La alianza con Cartagena hace parte de su programa 30 Cities, que busca reducir el flujo de plástico desde cuencas urbanas hacia los océanos.