Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

22 oct 2026 Actualizado 23:22

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Cartagena reunió a empresarios del transporte especial y turístico en ExpoTP2026

Más de 300 empresarios abordaron temas como innovación, inteligencia artificial, seguridad vial y competitividad

Foto: ExpoTP2026

Foto: ExpoTP2026

Foto: ExpoTP2026
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

El encuentro, realizado en el marco de ExpoTP2026, se desarrolló durante tres jornadas con una agenda centrada en los desafíos de la movilidad, el turismo y la transformación empresarial en Colombia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Entre los temas abordados estuvieron el uso de inteligencia artificial para mejorar la operación de las empresas, la seguridad vial, la sostenibilidad y las estrategias para fortalecer la competitividad del transporte especial.

La programación también incluyó un foro sobre la relación entre el transporte y el turismo, así como un espacio para analizar el impacto de los motocarros eléctricos en las zonas turísticas, con especial atención al departamento de Bolívar.

Uno de los escenarios destacados fue el Consultorio Institucional del Transporte Especial y Turístico, diseñado para facilitar el diálogo entre empresarios y representantes de entidades gubernamentales sobre los retos normativos y operativos de esta modalidad.

Paralelamente, ExpoTP2026 reunió a proveedores y marcas del sector en una muestra comercial orientada a promover alianzas, oportunidades de negocio y soluciones para mejorar la prestación del servicio.

Con esta edición, ACOLTÉS conmemoró los 25 años de su encuentro nacional y reiteró su apuesta por un transporte especial legal, seguro e innovador, que contribuya al desarrollo del turismo y la economía del país.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado