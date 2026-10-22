Cartagena reunió a empresarios del transporte especial y turístico en ExpoTP2026

El encuentro, realizado en el marco de ExpoTP2026, se desarrolló durante tres jornadas con una agenda centrada en los desafíos de la movilidad, el turismo y la transformación empresarial en Colombia.

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Entre los temas abordados estuvieron el uso de inteligencia artificial para mejorar la operación de las empresas, la seguridad vial, la sostenibilidad y las estrategias para fortalecer la competitividad del transporte especial.

La programación también incluyó un foro sobre la relación entre el transporte y el turismo, así como un espacio para analizar el impacto de los motocarros eléctricos en las zonas turísticas, con especial atención al departamento de Bolívar.

Uno de los escenarios destacados fue el Consultorio Institucional del Transporte Especial y Turístico, diseñado para facilitar el diálogo entre empresarios y representantes de entidades gubernamentales sobre los retos normativos y operativos de esta modalidad.

Paralelamente, ExpoTP2026 reunió a proveedores y marcas del sector en una muestra comercial orientada a promover alianzas, oportunidades de negocio y soluciones para mejorar la prestación del servicio.

Con esta edición, ACOLTÉS conmemoró los 25 años de su encuentro nacional y reiteró su apuesta por un transporte especial legal, seguro e innovador, que contribuya al desarrollo del turismo y la economía del país.