Cartagena intervino la plaza Benkos Biohó con labores de limpieza y atención social

La Alcaldía de Cartagena adelantó una jornada integral de recuperación en la plaza Benkos Biohó, en el Centro Histórico, con trabajos de limpieza, mantenimiento de áreas verdes y recuperación del espacio público, además de acciones de atención social.

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La intervención reunió a la Secretaría General, la Gerencia de Espacio Público, la Secretaría de Participación Ciudadana y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), con el apoyo de las empresas Pacaribe y Aguas de Cartagena.

Durante la jornada, los equipos institucionales instalaron un contenedor para recoger elementos inservibles y residuos vegetales producto de la poda de los jardines. También realizaron la resiembra de plantas y el lavado del callejón de los Juzgados, contiguo a la plaza.

Como parte de las acciones, funcionarios distritales sensibilizaron a los comerciantes sobre la disposición adecuada de los residuos sólidos y la importancia de evitar su acumulación en espacios comunes.

El secretario general encargado, José Joaquín Posada, hizo un llamado a comerciantes y ciudadanos para adoptar buenas prácticas en el manejo de los desechos y contribuir a la conservación de estos lugares.

La jornada también incluyó un componente social liderado por la Secretaría de Participación Ciudadana, orientado a identificar las necesidades de las personas en condición de calle que frecuentan la plaza y facilitar su acceso a los servicios sociales del Distrito.

La plaza Benkos Biohó lleva el nombre del líder cimarrón reconocido por su resistencia frente a la esclavitud y su lucha por la libertad.