Cartagena intervino la plaza Benkos Biohó con labores de limpieza y atención social
La jornada incluyó recuperación de zonas verdes, manejo de residuos y atención a personas en condición de calle
La Alcaldía de Cartagena adelantó una jornada integral de recuperación en la plaza Benkos Biohó, en el Centro Histórico, con trabajos de limpieza, mantenimiento de áreas verdes y recuperación del espacio público, además de acciones de atención social.
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La intervención reunió a la Secretaría General, la Gerencia de Espacio Público, la Secretaría de Participación Ciudadana y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), con el apoyo de las empresas Pacaribe y Aguas de Cartagena.
Durante la jornada, los equipos institucionales instalaron un contenedor para recoger elementos inservibles y residuos vegetales producto de la poda de los jardines. También realizaron la resiembra de plantas y el lavado del callejón de los Juzgados, contiguo a la plaza.
Como parte de las acciones, funcionarios distritales sensibilizaron a los comerciantes sobre la disposición adecuada de los residuos sólidos y la importancia de evitar su acumulación en espacios comunes.
El secretario general encargado, José Joaquín Posada, hizo un llamado a comerciantes y ciudadanos para adoptar buenas prácticas en el manejo de los desechos y contribuir a la conservación de estos lugares.
La jornada también incluyó un componente social liderado por la Secretaría de Participación Ciudadana, orientado a identificar las necesidades de las personas en condición de calle que frecuentan la plaza y facilitar su acceso a los servicios sociales del Distrito.
La plaza Benkos Biohó lleva el nombre del líder cimarrón reconocido por su resistencia frente a la esclavitud y su lucha por la libertad.