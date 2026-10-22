Inician obras de defensa costera en El Cabrero para frenar la erosión

La intervención hace parte del plan distrital para atender los daños ocasionados por los fenómenos de mar de leva y las afectaciones costeras registradas durante el año, que aceleraron la pérdida de arena y deterioraron sectores de la infraestructura.

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El alcalde Dumek Turbay Paz señaló que la ciudad necesita soluciones estructurales para proteger sus playas, infraestructura y actividades económicas relacionadas con el mar.

Defensa Costera 2050 contempla intervenciones en sectores como la avenida Santander, Castillogrande y el corredor El Cabrero-Marbella, con obras dirigidas a reforzar las estructuras de protección, reducir la energía del oleaje y contribuir a la estabilización de las playas.

Conexión con el Gran Malecón del Mar

El sector de La Tenaza también será el punto de culminación de la primera fase del Gran Malecón del Mar y el lugar desde donde se proyecta la segunda etapa, que se extenderá hasta Playa 5, en Bocagrande, con financiación del Gobierno nacional.

La articulación de ambos proyectos busca combinar la protección del litoral con la recuperación del frente marítimo para el disfrute de residentes y visitantes, así como fortalecer el potencial turístico de la ciudad.

Según el cronograma anunciado por el Distrito, el primer tramo de dos kilómetros del Gran Malecón del Mar, entre Playa Azul, en La Boquilla, y el parque lineal de Crespo, abrirá al público este sábado. La entrega del Mirador del Sol, que incluirá la Rueda de Cartagena, está prevista para febrero, mientras que la culminación de la primera fase hasta el Espolón de La Tenaza se proyectó para septiembre del próximo año.