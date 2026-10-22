Capturaron a presunto expendedor de drogas en zona rural de Magangué

Un presunto expendedor de estupefacientes fue capturado durante un allanamiento en el corregimiento de Juan Arias, en Magangué, Bolívar, donde las autoridades incautaron 80 dosis de sustancias ilícitas que, al parecer, estaban destinadas a la venta al menudeo.

El procedimiento fue adelantado por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional y la Infantería de Marina.

Durante el registro de la vivienda, los uniformados encontraron 40 dosis de marihuana y otras 40 de base de coca. Según las primeras indagaciones, el inmueble habría sido utilizado como punto de distribución de drogas.

Las autoridades señalaron que la actividad investigada presuntamente estaría relacionada con el Clan del Golfo, organización criminal con presencia en diferentes sectores del departamento.

De acuerdo con la Policía, el capturado registra una anotación en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Esta anotación no constituye por sí sola una condena judicial.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, afirmó que las acciones coordinadas buscan combatir el tráfico local de drogas y reducir los espacios de operación de las organizaciones criminales.

El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes para responder por los hechos investigados.