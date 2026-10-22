Capturaron a dos presuntos responsables de una masacre en la que murió un líder juvenil

Carmen de Viboral- Antioiquia

La policía reportó la captura de dos hombres en el Oriente de Antioquia señalados de presuntamente participar en un triple crimen en el municipio de El Carmen de Viboral el pasado 8 de noviembre de 2025.

Según la policía, los detenidos son alias Francés y alias Cachetón, quienes integrarían el grupo ilegal El Mesa. Estas personas, según la investigación, habrían participado en la masacre de tres personas en el área urbana de esta población. En ese hecho violento murió un líder juvenil y contratista de la alcaldía, Andrés Giraldo Velásquez. Este hecho generó consternación y, para esclarecerlo, la gobernación de Antioquia había ofrecido 500 millones de pesos de recompnesa.

El operativo de captura fue desarrollado por el Cuerpo Élite de la SIJIN de la policía en coordinación con la SIPOL y la fiscalía. Se espera que con estas detenciones se pueda esclarecer este triple crimen.