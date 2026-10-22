Capturaron a alias ‘Koki’ en Cartagena con drogas, un arma y más de $3 millones

La Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre conocido como alias ‘Koki’ durante un allanamiento en el barrio San Pedro Libertad, en Cartagena. En el procedimiento fueron incautados un arma de fuego, municiones, más de 400 gramos de estupefacientes y más de tres millones de pesos en efectivo.

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Según las investigaciones, el capturado presuntamente estaría vinculado al grupo delincuencial ‘Salsas Mexicanas’, donde cumpliría funciones relacionadas con el almacenamiento de armas y sustancias ilícitas para apoyar las actividades logísticas y financieras de la organización.

Durante el operativo, las autoridades encontraron una pistola marca Ruger con proveedor y siete cartuchos, además de municiones de calibres 32, 9 y 40 milímetros. También incautaron 250 gramos de cocaína, 156 gramos de bazuco, un teléfono celular y dinero en efectivo.

La Policía señaló que alias ‘Koki’ presuntamente estaría subordinado a alias ‘Camarón’, señalado como cabecilla de la estructura, que tendría presencia en los barrios Canapote, Torices, Paseo Bolívar y Daniel Lemaitre.

De acuerdo con el reporte oficial, el capturado registra 12 anotaciones judiciales como indiciado por diferentes delitos, entre ellos amenazas, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, homicidio agravado y concierto para delinquir. Estas anotaciones no equivalen a condenas judiciales.

El hombre y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará los procedimientos correspondientes para definir su situación judicial.