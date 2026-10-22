Aguas de Cartagena inició reparación de tubería dañada durante obras de pavimentación en Manga

Aguas de Cartagena inició las labores de reparación de una tubería de acueducto que fue dañada nuevamente por un contratista externo que ejecuta obras de pavimentación en el barrio Manga.

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De acuerdo con la empresa, el daño se registró a la altura de la calle 28 # 22-197, lo que obligó a iniciar los trabajos para reparar la infraestructura y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Para adelantar las labores, será necesario suspender temporalmente el suministro de agua en el sector afectado.

La compañía reiteró el llamado a los contratistas que ejecutan obras en Cartagena para que verifiquen previamente la ubicación de las redes de acueducto y alcantarillado antes de realizar excavaciones, con el fin de evitar daños y afectaciones en la prestación de los servicios públicos.