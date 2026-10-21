Buses viejos y pocos conductores: gremio pide al gobierno incluir medidas en el Plan de Desarrollo

Aliste la hoja de vida: TransCaribe busca 130 nuevos conductores, en su Feria de Empleabilidad, este viernes

TRANSPORTE

Los empresarios del transporte intermunicipal de pasajeros solicitaron al Gobierno incluir en el Plan Nacional de Desarrollo medidas para modernizar la flota de buses, financiar la formación de nuevos conductores y reducir los costos operativos del sector.

En concreto la petición busca establecer incentivos económicos, beneficios tributarios y cambios administrativos que contribuyan a garantizar la sostenibilidad del servicio en el país.

“Movilizamos entre 130 y 135 millones de pasajeros al año, por lo que el país debe tener una política de transporte que reconozca las particularidades del sector y garantice las condiciones para su sostenibilidad y modernización”, afirmaron los transportadores.

Incentivos para renovar los buses

Una de las principales preocupaciones del sector es la antigüedad del parque automotor. Según las cifras divulgadas por los empresarios, el 38 % de los vehículos supera los 15 años de servicio.

Para acelerar la renovación, proponen crear un programa de incentivos económicos que reconozca entre el 15 % y el 30 % del valor comercial de los buses que sean retirados de circulación, bajo determinadas condiciones.

El gremio también solicita ampliar la exención del impuesto al valor agregado (IVA), sin limitar el beneficio a los propietarios de máximo dos vehículos.

Las medidas estarían dirigidas a pequeños propietarios, cooperativas y empresas habilitadas que adquieran vehículos con tecnologías más limpias, entre ellas motores diésel Euro VI o superiores, gas natural vehicular dedicado, electricidad e hidrógeno.

Buscan financiar el 100 % de la formación de conductores

Otro de los puntos centrales de la propuesta es que el Gobierno financie la totalidad de los costos de formación y obtención de las licencias de conducción C1, C2 y C3, con prioridad para los jóvenes.

De acuerdo con los empresarios, el sector enfrenta un déficit proyectado de más de 28.000 conductores profesionales, situación que relacionan con las dificultades para atraer nuevo personal.

La iniciativa pretende facilitar el ingreso de nuevos trabajadores y fortalecer la disponibilidad de conductores para atender la demanda del transporte intermunicipal.



