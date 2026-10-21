Real Cartagena firmará su clasificación con empate o triunfo ante Barranquilla FC

Real Cartagena afrontará la última fecha de la fase regular del Torneo BetPlay DIMAYOR II-2026 con la posibilidad de asegurar su presencia en los cuadrangulares semifinales. El conjunto cartagenero ocupa actualmente la cuarta casilla con 20 puntos y llega a esta instancia con una diferencia de gol de +8, un factor que podría resultar determinante en la definición de los clasificados.

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Una victoria o un empate le dan el tiquete

Si consigue los tres puntos, Real Cartagena alcanzará las 23 unidades y garantizará su clasificación a los cuadrangulares.

Un empate también sería suficiente. Con 21 puntos, el equipo bolivarense aseguraría su lugar en la siguiente instancia sin necesidad de hacer cuentas con sus rivales directos.

La derrota obliga a sacar la calculadora

El escenario más complicado aparecería si Real Cartagena regresa de Barranquilla sin sumar. En ese caso, permanecería con 20 puntos y su continuidad dependería de los resultados de los demás aspirantes a la clasificación.

Para que se produzca una eliminación, tendría que presentarse una combinación adversa de marcadores: Deportes Quindío debería sumar al menos un punto, Real Santander tendría que ganar y, adicionalmente, al menos dos equipos entre Boca Juniors de Cali, Patriotas y Atlético FC necesitarían conseguir la victoria.

La última fecha del Torneo BetPlay II-2026

Serán ocho partidos este sábado 24 de octubre, a partir de las 3:30 p. m.

Real Cartagena irá contra a Barranquilla FC; Deportes Quindío recibirá a Tigres FC; Boca Juniors de Cali se enfrentará a Internacional de Palmira; Unión Magdalena jugará contra Atlético FC, y Patriotas se medirá con Envigado FC.

Bogotá FC frente a Real Santander, Real Cundinamarca contra Independiente del Valle del Cauca y Leones FC se medirá a Orsomarso.