Isolina León: gran homenajeada este viernes en Noche de Candelas y Jolgorio de Tambores

El fuego de las velas y el resonar de la madera y el cuero serán los grandes protagonistas de este viernes, 23 de octubre. Cartagena de Indias se alista para vivir la nutrida agenda de sus Fiestas de Independencia del 11 de noviembre, y el turno esta vez será para la tradicional Noche de Candelas y el Jolgorio de Tambores.

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La Alcaldía Mayor de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) preparan un espectáculo que en esta oportunidad rinde tributo a la maestra Isolina León, destacada cantautora de Gamero (Bolívar) e intérprete inolvidable de “La Tranca”, tema icónico grabado en 1999 que se convirtió en un himno indiscutible de las fiestas en toda la región Caribe.

“Esta celebración enciende la llama viva de nuestra identidad a través de una jornada que convoca a toda la ciudadanía alrededor del tambor y del canto ancestral. Invito a los cartageneros a volcarse a las calles para rendir honor a nuestros tesoros culturales y mantener latente el orgullo por lo que nos pertenece”, expresó Dumek Turbay Paz, alcalde mayor de Cartagena de Indias.

La cita de este viernes comenzará desde las 6:00 de la tarde con un desfile cultural que partirá desde Las Bóvedas y recorrerá diversos sectores del Centro Histórico. La comitiva estará encabezada por los Grandes Lanceros 2026, Mincho Paternina y Margot Castro, junto a la Reina Popular de las Fiestas, Faylin Rodríguez, los actores festivos, las candidatas al Reinado de Independencia y cerca de 500 artistas en escena.

“Asumimos con absoluta responsabilidad el compromiso de salvaguardar estas expresiones tradicionales que le dan sentido a nuestra historia. Homenajear a maestras como Isolina León nos permite fortalecer la memoria folclórica y abrir escenarios donde el talento local siga brillando con fuerza ante el público”, manifestó Shirley Tuñón, directora del IPCC.

Al culminar el recorrido en la Plaza de los Coches, los asistentes podrán disfrutar de una gran tarima musical que contará con las presentaciones de la agrupación de bailes cantaos Etnia Afrodescendiente Marca Yemayá, Guardianes del Bullerengue y la Tradición Cartagenera, la presentación especial de la homenajeada Isolina León, Tambores de Cabildo y la agrupación Caribe Son.

La invitación está abierta para que todos los cartageneros y visitantes se preparen con su pollera, su sombrero y sus velas para acompañar la jornada de principio a fin.