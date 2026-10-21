Inflación en Cartagena llegó al 5,94 % en septiembre y educación lideró las alzas

Así puede reclamar el subsidio de desempleo 2026 de las cajas de compensación en Colombia. Getty Images

La inflación anual en Cartagena llegó al 5,94 % en septiembre de 2026, por debajo del 6,29 % registrado en el país, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) analizadas por Cartagena Cómo Vamos.

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Aunque la variación de los precios en la ciudad fue inferior a la nacional, el indicador aumentó frente a septiembre de 2025, cuando se ubicó en 5,13 %. En ese mismo periodo, la inflación nacional pasó de 5,18 % a 6,29 %.

Entre seis de las principales capitales del país, Cartagena registró la segunda inflación más baja, después de Barranquilla, que reportó 5,45 %. Medellín alcanzó el 7,04 %; Bucaramanga, el 6,98 %; Cali, el 6,76 %, y Bogotá, el 6,06 %. Además, la ciudad ocupó el puesto 12 entre las 22 ciudades medidas por el DANE, frente al octavo lugar que tenía en septiembre de 2025.

Educación y restaurantes encabezaron las alzas

Por divisiones de gasto, educación presentó la mayor variación anual, con 10,23 %, seguida de restaurantes y hoteles, con 8,58 %. En contraste, información y comunicación registró el menor incremento, con 3,49 %.

Frente al año anterior, la inflación en educación subió de 9,1 % a 10,23 %, mientras que en restaurantes y hoteles pasó de 6,97 % a 8,58 %. En transporte, la variación bajó de 9,23 % a 7,39 %, y en alimentos disminuyó de 6,2 % a 4,47 %.

Los precios subieron 0,29 % en septiembre

En la variación mensual, Cartagena registró un aumento de precios del 0,29 % frente a agosto, por debajo del 0,37 % nacional. Las mayores alzas se presentaron en bebidas alcohólicas y tabaco, con 0,83 %, y recreación y cultura, con 0,47 %.

Por el contrario, transporte tuvo una disminución del 0,04 % e información y comunicación bajó un 0,07 %. Los alimentos aumentaron 0,40 % durante el mes.