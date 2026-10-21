Four Seasons Cartagena inauguró El Aljibe, un bar oculto inspirado en la historia de Colombia

Four Seasons Hotel and Residences Cartagena presentó El Aljibe, un speakeasy ubicado en una antigua cisterna de agua que propone descubrir Colombia a través de cocteles inspirados en sus paisajes, ingredientes, comunidades y tradiciones.

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El espacio toma como referencia la historia de las cisternas de Cartagena, utilizadas para recolectar y conservar agua dulce, un recurso valioso en la ciudad. A partir de ese legado, la propuesta se estructura en cuatro acciones: recolectar, preservar, transformar y compartir.

La experiencia busca mostrar las conexiones que el agua establece entre diferentes territorios y culturas, desde las montañas de los Andes hasta el Caribe. En lugar de centrarse únicamente en ingredientes regionales, la propuesta explora cómo este elemento vincula lugares, personas y tradiciones.

“El Aljibe es más que un bar. Es una experiencia arraigada en la historia de Cartagena e inspirada en las historias que conectan a Colombia”, afirmó Annie Monnier, directora general de Four Seasons Hotel and Residences Cartagena.