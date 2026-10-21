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21 oct 2026 Actualizado 02:55

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Four Seasons Cartagena inauguró El Aljibe, un bar oculto inspirado en la historia de Colombia

El espacio funciona en una antigua cisterna y ofrece cocteles que exploran los paisajes, ingredientes y tradiciones del país

Foto: Four Seasons Cartagena

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Four Seasons Hotel and Residences Cartagena presentó El Aljibe, un speakeasy ubicado en una antigua cisterna de agua que propone descubrir Colombia a través de cocteles inspirados en sus paisajes, ingredientes, comunidades y tradiciones.

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El espacio toma como referencia la historia de las cisternas de Cartagena, utilizadas para recolectar y conservar agua dulce, un recurso valioso en la ciudad. A partir de ese legado, la propuesta se estructura en cuatro acciones: recolectar, preservar, transformar y compartir.

La experiencia busca mostrar las conexiones que el agua establece entre diferentes territorios y culturas, desde las montañas de los Andes hasta el Caribe. En lugar de centrarse únicamente en ingredientes regionales, la propuesta explora cómo este elemento vincula lugares, personas y tradiciones.

El Aljibe es más que un bar. Es una experiencia arraigada en la historia de Cartagena e inspirada en las historias que conectan a Colombia”, afirmó Annie Monnier, directora general de Four Seasons Hotel and Residences Cartagena.

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