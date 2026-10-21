¿Cómo está transformando la IA la salud, la educación y el bienestar? Expertos se reunirán en UdeC

La Universidad de Cartagena será sede del IV Congreso Académico Internacional de Salud, Educación y Bienestar (CAISEB 2026), que se realizará del 22 al 23 de octubre en el Paraninfo Rafael Núñez del Claustro San Agustín. El encuentro organizado por la Red Iberoamericana de Investigación (RII), con el apoyo de la Facultad de Enfermería de Unicartagena, será un espacio para conocer experiencias de investigación, dialogar con especialistas y establecer contactos para explorar iniciativas de colaboración.

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Bajo el lema ‘El conocimiento nos conecta’, el encuentro reunirá a investigadores, docentes, estudiantes y profesionales para compartir conocimientos en torno a tres ejes: educación y transformación digital, bienestar integral y salud digital. La programación incluye ponencias presenciales y virtuales que buscan contribuir a la comprensión de los retos actuales y las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para fortalecer los procesos formativos y mejorar el bienestar de las personas.

Unicartagena destacaLa Universidad de Cartagena tendrá una participación destacada durante las dos jornadas del encuentro. El jueves 22 de octubre, Keidis Ruidiaz Gómez, del programa de Enfermería, abordará la inteligencia artificial y la innovación humanizada en el cuidado. El viernes 23 de octubre, Omaira Bernal Payares, del programa de Administración de Servicios en Salud, hablará sobre el aprendizaje personalizado mediante inteligencia artificial; y Carlos Severiche, docente del Programa Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y director de Semilleros de Investigación de la institución, compartirá reflexiones sobre el uso de estas herramientas en la formación investigativa. Asimismo, Liliam Cuartas López, docente e investigadora, participará en un panel sobre sistemas de evaluación y fortalecimiento de la calidad en la educación superior.

La agenda académica contará también con la participación de expertos nacionales e internacionales, quienes abordarán asuntos relacionados con la ciberseguridad, la analítica de datos, la educación inclusiva y la transformación de los modelos educativos.

Como institución anfitriona, la Universidad de Cartagena reafirma su compromiso con la excelencia académica, la investigación y la innovación, promoviendo escenarios de cooperación que contribuyan al desarrollo educativo y científico, que conectan el conocimiento con los desafíos de la sociedad digital. La participación de sus docentes en este encuentro también contribuye a visibilizar el trabajo académico que se desarrolla desde la institución y su aporte a las discusiones contemporáneas sobre educación y salud.

El congreso está dirigido a estudiantes, docentes, investigadores y profesionales interesados en las temáticas propuestas. La inscripción será gratuita, con cupos limitados, y las personas interesadas podrán consultar la información y el proceso de registro a través de los canales de la Red Iberoamericana de Investigación en www.redibero.com