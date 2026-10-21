Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 oct 2026 Actualizado 09:30

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Capturado alias ‘Brayan Veneco’, cabecilla de las disidencias de las FARC-EP en el sur de Bolívar

La Policía Nacional lo detuvo en jurisdicción del municipio de Morales

Capturado alias ‘Brayan Veneco’, cabecilla de las disidencias de las FARC-EP en el sur de Bolívar

Capturado alias ‘Brayan Veneco’, cabecilla de las disidencias de las FARC-EP en el sur de Bolívar

Capturado alias ‘Brayan Veneco’, cabecilla de las disidencias de las FARC-EP en el sur de Bolívar
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

La Policía Nacional capturó en Morales, Bolívar, a alias “Brayan Veneco”, cabecilla de comisión armada del grupo narcoterrorista Estructura 4 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), facción disidente de las antiguas FARC-EP.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Era requerido por homicidio, terrorismo y concierto para delinquir. También dinamizaba confrontaciones armadas contra el grupo narcoterrorista Clan del Golfo en Antioquia y Bolívar.

Su captura golpea la capacidad de mando y expansión territorial de estas estructuras criminales en el sur de Bolívar.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado