Capturado alias ‘Brayan Veneco’, cabecilla de las disidencias de las FARC-EP en el sur de Bolívar

La Policía Nacional capturó en Morales, Bolívar, a alias “Brayan Veneco”, cabecilla de comisión armada del grupo narcoterrorista Estructura 4 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), facción disidente de las antiguas FARC-EP.

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Era requerido por homicidio, terrorismo y concierto para delinquir. También dinamizaba confrontaciones armadas contra el grupo narcoterrorista Clan del Golfo en Antioquia y Bolívar.

Su captura golpea la capacidad de mando y expansión territorial de estas estructuras criminales en el sur de Bolívar.