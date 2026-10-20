Yeison Landero, embajador de La Cumbia, conquista Turquía

La Cumbia campesina de los Montes de María y San Jacinto cruzó fronteras y conquistó corazones en el Mistik Festival de Turquía, consolidando a Yeison Landero como embajador de la tradición musical colombiana ante las nuevas generaciones.

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El artista bolivarense Yeison Landero conquistó al público turco con una presentación aclamada en el Mistik Festival, llevando por primera vez la esencia de la Cumbia campesina de los Montes de María y San Jacinto a este territorio. Su música dejó huella en el corazón de los asistentes y abrió un nuevo capítulo en la proyección internacional de este patrimonio cultural colombiano.

Con su acordeón y el legado musical heredado de su abuelo, el legendario Andrés Landero, el Rey de la Cumbia, Yeison continúa el camino de los grandes maestros que hicieron de este ritmo un símbolo de identidad, alegría y unión. Hoy, se proyecta como un nuevo juglar de la Cumbia, acercando sus raíces a las nuevas generaciones y llevando el sonido de su tierra a escenarios internacionales.

2026: un año de grandes logros

Este ha sido un año de importantes conquistas para la carrera de Yeison Landero. Durante 2026, el artista ha realizado tres giras internacionales y recibió una condecoración de la ciudad de Chicago, Estados Unidos, y del Consulado de Colombia, en reconocimiento a su labor como embajador de la Cumbia y del patrimonio nacional colombiano ante el mundo.

Estos reconocimientos reafirman su compromiso con la preservación, difusión y renovación de una tradición musical que tiene sus raíces en Bolívar y en los Montes de María, y que hoy continúa conquistando nuevos públicos más allá de las fronteras.

Cumbia sin fronteras: el próximo destino, Estados Unidos

Para octubre, Yeison Landero y su agrupación se preparan para iniciar una nueva gira por Estados Unidos, titulada Cumbia sin fronteras. El recorrido incluirá ciudades como Miami, Washington, Denver, Colorado, y Los Ángeles, California, además de una visita a la Universidad de Maryland, donde compartirán la historia, los sonidos y la riqueza cultural de la Cumbia con las nuevas generaciones a través de una cátedra dedicada a este género musical.

Más que una gira de conciertos, esta iniciativa busca fortalecer los lazos culturales entre Colombia y el mundo, demostrando que la Cumbia es una expresión viva que conecta pueblos, generaciones y territorios.

De San Jacinto para el mundo

Yeison Landero se consolida como uno de los principales continuadores del legado musical de Andrés Landero, su abuelo y maestro, quien le enseñó a interpretar su música y le transmitió el compromiso de mantener viva esta herencia.

Junto a su agrupación, representa con orgullo a Bolívar, San Jacinto y los Montes de María, llevando al escenario internacional la identidad de su pueblo, la fuerza de sus raíces campesinas y el valor de un patrimonio que sigue creciendo con cada nueva generación.

Desde los Montes de María hasta Turquía, y ahora rumbo a nuevos escenarios de Estados Unidos, su mensaje es claro: la Cumbia no tiene fronteras.