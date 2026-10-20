UTB y Mi Comunidad Serena del Mar firman alianza para llevar posgrados a la zona norte de Cartagena

La Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), a través de su Escuela de Posgrados, firmó un convenio con Mi Comunidad Serena del Mar, entidad que busca garantizar la sostenibilidad de Serena del Mar en el tiempo. La alianza está enfocada a que los residentes de este desarrollo urbanístico, de todas las edades, accedan a programas de posgrado, educación continua y una agenda cultural construida en conjunto.

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“Cartagena es una ciudad competitiva, una ciudad que crece, y Serena del Mar, una ciudad soñada, un proyecto urbanístico con proyección social”, afirmó la rectora de la UTB, Alicia Bozzi Martínez, durante la firma. “Los invitamos a todos y ponemos a disposición las capacidades de la universidad para la comunidad Serena del Mar”, agregó.

Para José Hoyos, gerente de la comunidad organizada Serena del Mar, el convenio era un anhelo de los residentes. “Hoy estamos celebrando un convenio muy esperado con Mi Comunidad y la Universidad Tecnológica de Bolívar, que va a ser un desarrollo muy importante para todos nuestros residentes, con beneficios muy importantes que tiene la universidad para brindarnos a todos”, señaló.

Verónica Monterrosa, directora ejecutiva de la Escuela de Posgrados, explicó que la alianza forma parte del acercamiento de la UTB a toda la comunidad cartagenera, en especial a la zona norte, donde se ha consolidado un importante desarrollo inmobiliario y han llegado numerosas familias. “La Escuela trabajará en una oferta de educación de calidad y en actividades culturales, de historia y filosofía, para que jóvenes y personas de todas las edades cuenten con una universidad de puertas abiertas, también para el empresario y para todos los cartageneros”.

Beneficios para los afiliados a Mi Comunidad Serena

Los afiliados a Mi Comunidad, que se inscriben a través de la app Mi Comunidad SDM, accederán a descuentos según el tamaño del grupo.

En especializaciones y maestrías presenciales:

3 personas: 8 %

De 4 a 7 personas: 15 %

De 8 a 12 personas: 18 %

13 o más personas: 22 %

En educación permanente, con pago en efectivo, cheque de gerencia o tarjeta débito o crédito:

4 personas: 5 % (0 % con otros medios)

De 5 a 9 personas: 10 % (5 % con otros medios)

De 10 a 15 personas: 15 % (10 % con otros medios)

16 o más personas: 20 % (15 % con otros medios)

El convenio también reconoce los descuentos institucionales que la UTB ya ofrece a sus egresados de pregrado y posgrado (10 % con pago en efectivo, cheque de gerencia o tarjeta, y 5 % con otros medios, con carnet) y a sus estudiantes activos (15 %).

La alianza contempla una agenda cultural y de educación continua para todas las edades, que la UTB desarrollará con Mi Comunidad para quienes viven en la zona. Incluye, además, eventos y espacios de networking para estudiantes de posgrado y afiliados, visitas y actividades de estudiantes de pregrado de la UTB en los desarrollos de Serena del Mar, y campañas conjuntas para dar a conocer los beneficios, con publicación en la app Mi Comunidad.

Con esta nueva alianza, la Escuela de Posgrados de la Universidad Tecnológica de Bolívar reafirma su apuesta por llevar la educación de calidad más allá del campus, a los lugares donde viven las familias y se concentra el crecimiento de la ciudad.