“Quiero que la calidad de vida de los raizales mejore” La realidad que viven hoy los sanandresanos

En los último días, San Andrés ha estado en el ojo del huracán tras los anuncios realizados por el Gobierno Nacional, por este motivo, Caracol Radio se encuentra en San Andrés cubriendo y dándole voz a las personas de la isla.

Una de las crisis más fuertes son las redes de agua residuales, es por esto, que Joseph Mejía, raizal y topógrafo de la isla, pasó por los micrófonos de Caracol Radio y comentó la problemática que existe tras las fuertes lluvias presentadas en los últimos días.

“Aquí no hay calidad de vida, nosotros no sabemos qué es vivir de manera óptima, es decir, la calidad de los servicios públicos que son básicos, agua, saneamiento básico, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, no existe proyecto de pavimentación, no hay calidad de vida, el agua potable no llega todo lado”. Comentó

Tras lo ocurrido con el Gobierno, se dieron a conocer las denuncias realizadas por los mismo isleños, acera de la corrupción y fuga de recursos como causas del retraso en la infraestructura pública.

Además, la sobrepoblación que existe en la isla ha provocado el colapso de las redes de aguas residuales por la falta de proyectos de alcantarillado sanitario y pluvial, lo que ha ocasionado inundaciones debido a las fuertes lluvias en los últimos días.

Una de las zonas más afectados por estas inundaciones ha sido Juan 23, que es la vía al aeropuerto, es decir una de las más importantes y transitadas no solo por los raizales, sino por los extranjeros.

“Porque no podemos ofrecer un buen servicio a los turistas si la manera en la que lo recibimos es pésima, es una calidad que no existe al el servicio del turista, y por eso también queremos que esto sea un eco de lo que están sintiendo los habitantes de la isla”. Aseguró Joseph.

Esta crisis de la isla, ha afectado tanto el turismo que está afectando a cerca de 70.000 residentes que viven de la actividad turística.

Escuche la entrevista completa aquí:

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