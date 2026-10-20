Mataron a hombre mientras departía en una tienda de Arjona, Bolívar

Kleiver Rafael Crespo Galvez de 30 años, es la más reciente víctima de homicidio en el departamento de Bolívar, tras perder la vida mientras departía con allegados en una tienda del municipio de Arjona.

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De acuerdo a información conocida por Caracol Radio, sicarios en moto llegaron hasta un establecimiento y sin mediar palabras, lo lesionaron en reiteradas ocasiones con proyectil hasta llevarlo al deceso. En medio de la confusión, los pistoleros se dieron a la fuga sin que haya reporte de sus capturas.

Entre tanto ‘Doble Uno’, como le apodaban al hoy occiso registra anotaciones judiciales por los delitos de lesiones personales, fuga de presos y porte, fabricación y tráfico de armas de fuego.

La hipótesis que ronda su muerte es la de un posible ajuste de cuentas.