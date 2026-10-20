Ejército Nacional capturó presunta cabecilla de la Estructura 37 Martín Caballero en Bolívar

En el sur de Bolívar, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 9, FUDRA N.° 9, con el apoyo del Comando de Apoyo de Fuegos, el Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación N.° 1, la Fuerza Aérea Colombiana y la coordinación con la Policía Nacional, sostuvieron combates contra una comisión mixta de la Estructura 37 Martín Caballero, perteneciente al Bloque Magdalena Medio, del grupo armado organizado residual (GAO-r).

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La operación se desarrolló en la vereda San Isidro, del municipio de Santa Rosa del Sur. Como resultado, se lograron dos capturas, entre ellas un herido, a quien los enfermeros de combate le prestaron primeros auxilios de manera inmediata, en estricto apego a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y la recuperación de un menor de edad, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos.

Así mismo, en el lugar de los hechos se incautaron un arma larga, un arma corta, 13 proveedores metálicos, 921 cartuchos de varios calibres, 11 dispositivos explosivos improvisados y documentación de valor estratégico para la inteligencia militar.

“Con este contundente resultado, se logra debilitar de manera directa la capacidad armada y logística de la Estructura 37 Martín Caballero, responsable de múltiples acciones terroristas y delictivas en el sur del departamento. Entre estas figuraba el asesinato del soldado profesional Óscar Enrique Palacios Rivas, orgánico de la FUDRA N.° 9, así como el constreñimiento permanente a la comunidad y las afectaciones al libre tránsito en la vía que comunica a los municipios de Simití y San Pablo, lo que obstaculizaba el desarrollo económico y social de la región”, dijo el Ejército.