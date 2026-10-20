Dos personas que estaban desaparecidas en el Nordeste aparecieron sin vida en Segovia y Zaragoza

Las cifras de homicidios en el Valle del Cauca vienen registrando una tendencia a la baja desde agosto de 2026.

Antioquia

Las autoridades están investigando el homicidio de dos personas que desaparecieron juntas entre el Nordeste y el Bajo Cauca den Antioquia. Se trata de dos hombres que aparecieron muertos en dos lugares diferentes, uno en Zaragoza y el otro en Segovia.

Según la denuncia, las dos personas viajaban hacia la población de Zaragoza en el Bajo Cauca antioqueño, pero se les perdió el rastro. De inmediato, los allegados denunciaron por las redes sociales su desaparición. Pero este

El reporte de la policía manifiesta que uno de los cuerpos fue trasladado a la morgue municipal de Zaragoza desde la vereda Jovo Medio en la vía a El Bagre, por ahora sin identificar. Fuentes les han manifestado a Caracol Radio que se trataría de Néstor Andrés Castaño Osorio. Del segundo cuerpo no ha sido reportado, pero este medio de comunicación recibió información desde el territorio de que fue hallado muerto en el sector de Machuca en Segovia e identificado Eider Osorio Lara de 35 años. Este cuerpo también fue transportado hacia la morgue municipal.

Por ahora, de este doble homicidio no se tiene un reporte sobre posibles hipótesis ni qué grupos armados serían los responsables, ya que en ese territorio hay presencia del Clan del Golfo, del ELN y las disidencias que se disputan el territorio.