Cartagena inició socializaciones del nuevo POT con comunidades y sectores ciudadanos
La agenda incluye encuentros del 21 al 23 de octubre con habitantes de las tres localidades
La primera jornada se realizó el 15 de octubre en la Universidad de San Buenaventura, con la asistencia de 158 personas, entre representantes de gremios y asociaciones. Posteriormente, se desarrollaron espacios con ediles de las Juntas Administradoras Locales y representantes de distintos grupos poblacionales, como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, víctimas y migrantes.
La programación continuará esta semana con reuniones en las tres localidades de Cartagena y con cabildos indígenas.
Cronograma de encuentros
- Miércoles 21 de octubre: habitantes de la Localidad 3, Industrial y de la Bahía, a las 8:00 a. m., en la Biblioteca Distrital Jorge Artel, segundo piso, barrio El Socorro. A las 9:00 a. m., habitantes de la Localidad 2, De la Virgen y Turística, en el salón múltiple de la Institución Educativa CASD Manuela Beltrán.
- Jueves 22 de octubre: habitantes de la Localidad 1, Histórica y del Caribe Norte, a las 9:00 a. m., en el salón múltiple de la Institución Educativa CASD Manuela Beltrán.
- Viernes 23 de octubre: cabildos indígenas, a las 9:00 a. m., en el Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV).
El secretario de Planeación Distrital, Emilio Molina Barboza, señaló que estos espacios buscan facilitar el acceso a la información y permitir que los distintos sectores conozcan la propuesta que orientará el desarrollo urbano y rural de Cartagena hacia 2040.
La agenda continuará la próxima semana en las islas y la zona rural. Las fechas y los lugares de esas jornadas serán anunciados por la Secretaría de Planeación a través de sus canales oficiales.