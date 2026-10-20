Cartagena inició socializaciones del nuevo POT con comunidades y sectores ciudadanos

La primera jornada se realizó el 15 de octubre en la Universidad de San Buenaventura, con la asistencia de 158 personas, entre representantes de gremios y asociaciones. Posteriormente, se desarrollaron espacios con ediles de las Juntas Administradoras Locales y representantes de distintos grupos poblacionales, como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, víctimas y migrantes.

La programación continuará esta semana con reuniones en las tres localidades de Cartagena y con cabildos indígenas.

Cronograma de encuentros

Miércoles 21 de octubre: habitantes de la Localidad 3, Industrial y de la Bahía, a las 8:00 a. m., en la Biblioteca Distrital Jorge Artel, segundo piso, barrio El Socorro. A las 9:00 a. m., habitantes de la Localidad 2, De la Virgen y Turística, en el salón múltiple de la Institución Educativa CASD Manuela Beltrán.

habitantes de la Localidad 3, Industrial y de la Bahía, a las 8:00 a. m., en la Biblioteca Distrital Jorge Artel, segundo piso, barrio El Socorro. A las 9:00 a. m., habitantes de la Localidad 2, De la Virgen y Turística, en el salón múltiple de la Institución Educativa CASD Manuela Beltrán. Jueves 22 de octubre: habitantes de la Localidad 1, Histórica y del Caribe Norte, a las 9:00 a. m., en el salón múltiple de la Institución Educativa CASD Manuela Beltrán.

habitantes de la Localidad 1, Histórica y del Caribe Norte, a las 9:00 a. m., en el salón múltiple de la Institución Educativa CASD Manuela Beltrán. Viernes 23 de octubre: cabildos indígenas, a las 9:00 a. m., en el Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV).

El secretario de Planeación Distrital, Emilio Molina Barboza, señaló que estos espacios buscan facilitar el acceso a la información y permitir que los distintos sectores conozcan la propuesta que orientará el desarrollo urbano y rural de Cartagena hacia 2040.

La agenda continuará la próxima semana en las islas y la zona rural. Las fechas y los lugares de esas jornadas serán anunciados por la Secretaría de Planeación a través de sus canales oficiales.