Capturaron a tres hombres por homicidio y violencia intrafamiliar en Cartagena

El primer procedimiento se llevó a cabo en el barrio Manga, donde fue detenido un hombre de 23 años, conocido con el alias de “Samuel”, requerido por homicidio agravado.

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En el barrio Nuevo Bosque, los investigadores capturaron a alias “Luis”, de 29 años, por el delito de violencia intrafamiliar agravada. La tercera detención se produjo en el sector Las Vegas, del barrio Nelson Mandela, donde fue arrestado alias “Dubier”, de 32 años, por el mismo delito.

Según la Policía Metropolitana de Cartagena, los tres hombres registran en conjunto más de siete anotaciones judiciales por diferentes conductas, entre ellas homicidio, lesiones personales, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas de fuego.

Las capturas fueron realizadas por investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y en cumplimiento de órdenes emitidas por autoridades judiciales.

Los detenidos quedaron a disposición de los juzgados solicitantes, que definirán su situación jurídica.

La Policía indicó que continuará desarrollando operativos del Plan Cazador para ubicar a personas requeridas por la justicia e invitó a la ciudadanía a denunciar hechos delictivos a través de la línea de emergencias 123.