Capturado hombre de 71 años requerido por presunto abuso sexual contra menor de 14 años

Un hombre de 71 años, requerido por la justicia por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, fue capturado por uniformados de la Policía Nacional durante labores de vigilancia y control adelantadas en el barrio San José, en el municipio de Magangué.

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El procedimiento se produjo cuando las zonas de atención policial, en medio de sus actividades preventivas, verificaron los antecedentes del ciudadano y establecieron que tenía una orden de captura vigente por un proceso relacionado con el delito contra la libertad, integridad y formación sexuales.

De acuerdo con la información oficial, el requerimiento judicial corresponde a la orden número 013 de 2026, expedida el 23 de junio del presente año por la Fiscalía 115 Seccional de El Bagre, Antioquia.

El adulto mayor, natural de Magangué, quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento judicial correspondiente y responder por los hechos que motivaron su búsqueda.

La Policía destacó que este resultado hace parte de las acciones permanentes encaminadas a localizar personas requeridas por la justicia, especialmente aquellas investigadas por conductas que afectan la integridad y los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, reiteró la importancia de fortalecer la protección de la infancia.

“La protección de nuestros niños, niñas y adolescentes es una prioridad. Seguiremos trabajando para que quienes sean requeridos por la justicia respondan ante las autoridades. Invitamos a las familias a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los menores de edad”.

Asimismo, las autoridades recordaron que la prevención de la violencia sexual requiere el compromiso de padres de familia, docentes y cuidadores, quienes deben prestar atención a cambios repentinos de comportamiento, señales de temor, aislamiento o cualquier manifestación que pueda indicar una situación de vulneración de derechos.

Finalmente, la institución recomendó mantener una comunicación cercana y de confianza con los menores, escuchar sus relatos sin juzgarlos y denunciar oportunamente cualquier sospecha de abuso a través de la línea de emergencias 123 o la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).