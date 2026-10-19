Renta Joven: Prosperidad Social entrega quinta transferencia a más de 4.000 estudiantes de Bolívar

La gerenteregional de Prosperidad Social en Bolívar, Karina Andrea Gómez Cabarcas, informó que la entidad entregará la transferencia monetaria correspondiente al quinto ciclo de Renta Joven, del 21 al 28 de octubre de 2026.

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Se beneficiarán 4.679 jóvenes bolivarenses, entre los 14 y 28 años, en condición de pobreza o vulnerabilidad, estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y profesionales de universidades públicasy aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA): recibirán 400.000 pesos por permanencia; los universitarios que alcanzaron un promedio de 4.0 o más durante el primer semestre del año recibirán 200.000 pesos adicionales por excelencia académica, es decir, hasta 600.000 pesos.

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella está comprometido con garantizar que más jóvenes tengan oportunidades para finalizar sus estudios. Sólo en este ciclo de Renta Joven, ha invertido más de 2.241 millones de pesos en el departamento.

La quinta transferencia monetaria condicionada del programa corresponde a Permanencia y Excelencia del primer semestre de 2026, para beneficiarios de instituciones de educación superior; y a Permanencia de junio y julio de 2026, para aprendices del SENA.

“Y es que, bajo el liderazgo de nuestra directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez, tenemos un compromiso muy claro: reconocer ese esfuerzo y trabajar para que los recursos lleguen a quienes más los necesitan, en el departamento de Bolívar y en cada rincón del país”, dijo la gerente Gómez Cabarcas.

Los jóvenescon cuenta activay vigente en el SistemaIntegrado de Información Financiera (SIIF) recibirán los recursos a través de abono directo a cuenta de ahorros o billetera electrónica, de manera escalonada durante 3 días a partirdel 21 de octubre, según el último dígito del documento de identidad:

21de octubre: 1, 2 y 3.

22 de octubre: 4, 5 y 6.

23 de octubre: 7, 8, 9 y 0.

Quienes no tengan producto financiero habilitado para la entrega, recibirán en modalidad de giro en los puntos habilitados de SuRed y SuperGiros en todo el país: esta transferencia se debe retirar dentro del plazo establecido.

Los participantes podrán consultar los puntos de atención por municipio en el siguiente enlace: consulta tu transferencia.