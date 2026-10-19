“Hay opacidad de información”: Humberto Tobón, sobre plata para reconstrucción tras el terremoto

Como consecuencia del terremoto que ocurrió en Colombia, el pasado 10 de agosto, el Gobierno Nacional creó el ‘Fondo Milagro’ el 17 de septiembre, un mes después de la tragedia ocurrida en el país, por esta razón el exgerente de la RAP, Humberto Tobón pasó por 6AM W, para cuestionar e indagar acerca de la gestión que el Gobierno está haciendo con el dinero destinado a los damnificados.

“El día 12 de agosto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público le solicita al Banco Interamericano de Reconstrucción, fomento el desembolso de 200 millones de dólares que habían sido negociados en el mes de junio del año 2025 por el gobierno anterior, fundamentalmente buscando tener dinero para que cuando ocurriesen emergencias como la del terremoto se pudiera contar con ese dinero”.

Según Tobón, el día 13 de agosto entró ese dinero a una cuenta del Citibank, tres días después del terremoto. Mientras tanto empresas extranjeras y los mismos colombianos ayudaban con aportes a los damnificados, “lo más curioso del tema es que existe un fondo a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGR) que se utiliza precisamente para atender las catástrofes que se presentan en Colombia, y no le giraron la plata”.

Mientras los recursos permanecían en una cuenta del Ministerio de Hacienda, los alcaldes y gobernadores de las zonas afectadas por el terremoto solicitaban ayuda al Gobierno nacional para atender la emergencia, que dejó 335 personas muertas, 207.000 viviendas dañadas y 36.000 destruidas, además de cerca de medio millón de afectados.

La tragedia también causó daños en escuelas, colegios, centros de salud, hospitales, acueductos y alcantarillados. Ante las solicitudes de financiación, el Gobierno respondió que no contaba con recursos disponibles y comenzó a expedir decretos para facilitar el endeudamiento de los gobiernos locales y territoriales, así como la modificación del destino de partidas presupuestales.

Hacienda informó que el crédito internacional por 200 millones de dólares ingresó a una cuenta de Citibank el 13 de agosto de 2026 y que, en septiembre, los recursos fueron incorporados al presupuesto nacional. Sin embargo, la respuesta no aclara cómo se distribuirá ese dinero entre los territorios afectados ni cuándo llegará a sus destinatarios.

Sobre las ayudas internacionales y las donaciones privadas, el Ministerio remitió la consulta a otras entidades y no entregó detalles sobre las ayudas en especie ni sobre el seguimiento a las entregas. Así que, aunque se conoce el ingreso de los recursos al país, todavía quedan preguntas sobre su destino y la forma en que llegarán a las comunidades que los necesitan.

Los vacíos y el traslado sucesivo de responsabilidades

La vinculación amplió el trámite a otra entidad, pero tampoco constituye una sentencia ni una declaración de que la petición hubiera quedado satisfecha. En los documentos aportados no consta una respuesta de Cancillería, su vinculación judicial ni un fallo definitivo.

El Ministerio de Hacienda remite la cooperación internacional a APC; APC traslada los aportes oficiales extranjeros a Cancillería; y, respecto del crédito externo, APC señala nuevamente a Hacienda. No se acredita una devolución formal de toda la petición, pero sí una atención fragmentada en la que cada entidad delimita sus funciones sin que aparezca una respuesta que reúna los datos solicitados.

“Decepciona el manejo que se le ha dado a la reconstrucción y preocupa enormemente la ineficiencia, incapacidad e irresponsabilidad del ministro de hacienda, que se negó sistemáticamente a aceptar los pedidos de los congresistas para incluir en el presupuesto general de la nación de 2027 una partida específica para la reconstrucción por efectos del terremoto”. Concluyó Tobón, frente a las dudas que existen frente a la reconstrucción tras el terremoto.

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