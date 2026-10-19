Emergencia en La Iguaná: Secretaría de Salud atendió a 372 personas

Medellín, Antioquia

La Secretaría de Salud de Medellín atendió a 372 personas afectadas por la emergencia en el sector de La Iguaná entre el 9 y el 15 de octubre, mediante los equipos de Medellín Te Quiere Saludable y el programa de Atención Hospitalaria. Así lo informó la secretaria de Salud, Natalia López Delgado, quien explicó que las labores incluyeron atención de urgencias, acompañamiento en salud mental y recuperación de medicamentos perdidos durante la emergencia.

Uno de los principales retos fue garantizar la continuidad de los tratamientos de personas que perdieron sus medicamentos, fórmulas médicas o documentos necesarios para solicitarlos nuevamente ante sus aseguradoras. Según López Delgado, los equipos visitaron viviendas para verificar las necesidades de pacientes con enfermedades crónicas y gestionar la reposición de sus tratamientos.

Entre las personas atendidas había pacientes con diabetes, hipertensión, enfermedades mentales, cáncer y otras condiciones crónicas, incluidos quienes requieren oxígeno domiciliario. La Secretaría indicó que adelantó gestiones para que pudieran recuperar sus medicamentos y continuar con sus tratamientos.

Atención en salud mental y traslados a centros asistenciales

La funcionaria destacó que la atención en salud mental no se limita a la respuesta inmediata durante una emergencia. Medellín cuenta con equipos básicos de atención en salud en sus comunas y corregimientos, integrados por profesionales de distintas áreas, entre ellos psicólogos.

De acuerdo con López Delgado, más de la mitad del equipo de Medellín Te Quiere Saludable está conformado por profesionales de psicología. Su trabajo incluye acciones de promoción de la salud mental, identificación de riesgos y atención inicial, además de la remisión al sistema de salud cuando se requiere atención especializada.

Durante el periodo reportado, los equipos atendieron siete crisis de salud mental. Además, realizaron traslados a centros asistenciales por complicaciones de salud, entre ellas una crisis hipertensiva, una crisis de migraña y una crisis asmática en un niño, según los casos mencionados por la secretaria.

La atención también incluyó 14 gestiones para acceder a citas prioritarias mediante el Centro Integrado de Gestión del Acceso, mecanismo utilizado para facilitar la atención de personas que requerían una consulta prioritaria.

Recuperación de medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas

López Delgado explicó que la pérdida de medicamentos y documentos dificultó que algunos pacientes pudieran continuar sus tratamientos. Por eso, los equipos hicieron seguimiento individual y visitas domiciliarias para comprobar qué necesitaba cada persona y gestionar la recuperación de sus medicamentos.

La funcionaria señaló que estas acciones buscan evitar interrupciones en tratamientos esenciales y mantener el acompañamiento en salud de las personas afectadas por la emergencia en La Iguaná.