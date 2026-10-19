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19 oct 2026 Actualizado 16:37

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DATT pintará cebras, instalará reductores y aumentará operativos en Parque Heredia

También se estudia la posibilidad de instalar estructuras que impidan la circulación de motocicletas por el espacio destinado a la cicloruta

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Luego de conocer videos donde se muestra el caos para movilizarse durante horas pico en Parque Heredia, el DATT visitó este urbanismo del barrio Ternera, al sur de Cartagena.

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Con el acompañamiento del presidente de la Junta de Acción Comunal, Rafael Quiroz, la autoridad de tránsito definió algunas acciones encaminadas a mejorar la circulación vehicular, y sobre todo, proteger la vida de los peatones.

De acuerdo a José Ricaurte, director del DATT, se instalarán reductores de velocidad, se pintarán las cebras y habrá más operativos contra el mal parqueo en todas las vías.

Así mismo, el funcionario indicó que se estudia la posibilidad de instalar estructuras que impidan la circulación de motocicletas por el espacio destinado a la cicloruta, previa socialización con la comunidad.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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