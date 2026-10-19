Capturado asaltante en Cartagena que le hurtó una joya a un turista guatemalteco

En cumplimiento de la ofensiva nacional contra el delito y bajo el despliegue de las nuevas estrategias de seguridad ciudadana, la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias logró la recuperación de una cadena de oro avaluada en más de 15 millones de pesos. La joya había sido hurtada bajo la modalidad de atraco en el concurrido sector conocido como el Muelle de Tablas de la Ciudad Heroica.

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Gracias a la oportuna denuncia de la víctima y a la activación inmediata del “plan candado” por parte de las patrullas de vigilancia, a la altura del Camellón de los Mártires se logró la interceptación y captura en flagrancia del presunto delincuente, conocido con el alias de “Leidercito”, de 24 años de edad. A este ciudadano se le incautó la prenda de oro hurtada, la cual está valorada en más de 15 millones de pesos.

Al capturado le registra una anotación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes del año 2023. Además, le figuran diez registros por infringir la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), siendo el más frecuente el porte de armas blancas, conducta regulada en el artículo 27, numeral 6.

El coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, hizo la entrega formal de la joya de alto valor a su legítimo dueño, un turista guatemalteco de nombre Melvin Gerardo Salazar Chinchilla, de 27 años, quien expresó su profundo agradecimiento a la Policía Nacional por la eficacia y rapidez del procedimiento.

“No daremos tregua a la delincuencia. Nuestro compromiso con los cartageneros y los turistas es absoluto. Seguiremos fortaleciendo los patrullajes en las calles y la tecnología para garantizar que las pertenencias y la integridad de los ciudadanos estén plenamente protegidas”, manifestó el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez.

El indiciado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad ante la cual enfrentará cargos por el delito de hurto