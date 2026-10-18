Pese a las lluvias de los últimos días, las interrupciones de agua continuarán en Medellín

Medellín

Las lluvias de los últimos días que cayeron en el valle de Aburrá y otras regiones del departamento no fueron suficientes para garantizar una reserva de agua necesaria para afrontar el fenómeno de El Niño. Sin embargo, agrega EPM que sí ayudaron a tener estables los embalses de La Fe y Río Grande, además de Piedras Blancas, que ha sido el más afectado.

Por ejemplo, según el reporte, Piedras Blancas alcanzó un 80,58% de la capacidad, pero recalca que este porcentaje no es suficiente debido a que se requiere la meta del 92%. Por ello, EPM informa que los racionamientos continuarán esta próxima semana.

“Sin embargo, estos ahorros necesitamos que sean mucho más fuertes y continuos para lograr mantener sostenido nuestro sistema de acueducto. Es por eso que hemos decidido que, a partir del 18 de octubre, mantendremos las interrupciones programadas habitualmente desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana en el sistema de piedras blancas”, enfatizó León Yepes, gerente (e) Acueducto y Alcantarillado de EPM.

La empresa de servicios públicos agrega que el sistema de Piedras Blancas entre el 10 y el 17 de octubre logró un ahorro promedio de 84 litros diarios por instalación, cuatro más que la semana anterior. Esto sumado a las interrupciones programadas por la empresa.