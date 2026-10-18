Pese a las lluvias de los últimos días, las interrupciones de agua continuarán en Medellín
EPM asegura que las reservas recolectadas por las precipitaciones y el ahorro de las comunidades siguen siendo insuficientes para afrontar los meses más críticos del fenómeno de El Niño.
Medellín
Las lluvias de los últimos días que cayeron en el valle de Aburrá y otras regiones del departamento no fueron suficientes para garantizar una reserva de agua necesaria para afrontar el fenómeno de El Niño. Sin embargo, agrega EPM que sí ayudaron a tener estables los embalses de La Fe y Río Grande, además de Piedras Blancas, que ha sido el más afectado.
Por ejemplo, según el reporte, Piedras Blancas alcanzó un 80,58% de la capacidad, pero recalca que este porcentaje no es suficiente debido a que se requiere la meta del 92%. Por ello, EPM informa que los racionamientos continuarán esta próxima semana.
“Sin embargo, estos ahorros necesitamos que sean mucho más fuertes y continuos para lograr mantener sostenido nuestro sistema de acueducto. Es por eso que hemos decidido que, a partir del 18 de octubre, mantendremos las interrupciones programadas habitualmente desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana en el sistema de piedras blancas”, enfatizó León Yepes, gerente (e) Acueducto y Alcantarillado de EPM.
La empresa de servicios públicos agrega que el sistema de Piedras Blancas entre el 10 y el 17 de octubre logró un ahorro promedio de 84 litros diarios por instalación, cuatro más que la semana anterior. Esto sumado a las interrupciones programadas por la empresa.
Norbey Valle David
Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...