París vive nuevo episodio de violencia y saqueos en torno a la plaza de la República

Protesters break windows of a French food company 'Picard' shop during a demonstration against the "high cost of living", in Paris on October 17, 2026 as part of a nationwide call for mobilisation bringing together various groups expressing their anger: former "Yellow Vest", secondary school and university students, climate activists and even farmers. After weeks of student protests, France faces broader, nationwide demonstrations on October 17, 2026 over the cost of living, setting up a potentially fraught six months heading into a presidential election. A police source told AFP that authorities estimated nearly 200,000 people could take part, with 40,000 in Paris. (Photo by GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP) / GEOFFROY VAN DER HASSELT

Nuevos saqueos y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad se registraron este domingo en París, donde un grupo de jóvenes vandalizó y robó en cuestión de segundos una tienda de ropa cerca de la plaza de la República, que ya fue escenario de graves disturbios la víspera en la jornada de protestas contra la vida cara.

El establecimiento, situado en la calle Beaurepaire, fue asaltado por varios individuos, según las imágenes emitidas en directo por la televisión BMFTV. En esa misma calle, un supermercado y una farmacia habían sido saqueados y un restaurante fue pasto de las llamas el sábado durante los incidentes violentos que se sucedieron en varios distritos de París y en múltiples ciudades de Francia.

Para hacer frente a ese nuevo brote de violencia, la Policía desplegó de nuevo esta tarde en la capital a la CRS 8, una unidad especializada en la intervención frente a disturbios urbanos, tras los nuevos episodios de violencia.

Las tensiones comenzaron después de que se formara una concentración no autorizada en la plaza de la República. Ante los primeros incidentes, las fuerzas de seguridad actuaron para dispersar a los participantes y practicar detenciones.

La concentración fue disuelta con gases lacrimógenos, pero varios grupos se dispersaron por las calles cercanas, donde aumentó la tensión. En el muelle de Valmy, un montón de bicicletas de alquiler fue incendiado, lo que obligó a intervenir a los bomberos.

Los agentes desplegados para asegurar la zona fueron recibidos con gritos de ACAB, acrónimo de una consigna contra la policía.

Los disturbios también llevaron a algunos establecimientos hosteleros a cerrar sus terrazas por precaución, mientras los agentes se situaban en varios cruces para impedir que los grupos violentos avanzaran hacia las zonas más concurridas del concurrido canal de Saint-Martin.

Los incidentes se produjeron un día después de las manifestaciones masivas celebradas en Francia, que derivaron en enfrentamientos con la policía, ataques contra edificios públicos y saqueos de comercios en distintas ciudades.

Según el balance provisional difundido tras la jornada del sábado, una persona falleció de un paro cardiorespiratorio, por razones no precisadas, y las fuerzas de seguridad detuvieron a unas 2.000 personas y alrededor de 600 policías, gendarmes y bomberos resultaron heridos.

En París, la marcha del sábado reunió a 110.000 personas, según el Ministerio del Interior, que cifró en 550.000 la participación total en el país. Los organizadores elevaron la cifra nacional a más de 800.000 asistentes.

La Federación del Comercio y de la Distribución estimó que los daños derivados del saqueo de unos 1.500 establecimientos en Francia podrían ascender a cientos de millones de euros.

Ante este panorama, el presidente Emmanuel Macron tiene previsto dirigirse a la nación por televisión a las 20:00 hora local (18:00 GMT), tras reunirse con el primer ministro, Sébastien Lecornu, y con los ministros encargados de gestionar la crisis.