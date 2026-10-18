Netanyahu agradece a Trump su “inmenso apoyo” de cara a elecciones en Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, agradeció este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su “inmenso apoyo” de cara a las elecciones generales israelíes del próximo 27 de octubre.

“Gracias, señor presidente Trump, por su inmenso apoyo y por nuestro trabajo conjunto”, escribió Netanyahu en la red social X, después de que el mandatario estadounidense le brindara su “apoyo pleno y total” en la carrera por la reelección.

Trump se unió a Netanyahu en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, pero aceptó un alto el fuego en abril ante la amplia oposición pública estadounidense a la guerra, que había disparado los precios del petróleo.

La votación del 27 de octubre será la primera elección del país desde el ataque del 7 de octubre de 2023 liderado por el movimiento islamista palestino Hamás, que remeció los cimientos del país, por lo que estos comicios se consideran un referéndum sobre Netanyahu.

Netanyahu, del partido tradicional de derecha Likud, es el primer ministro que más tiempo ha permanecido en el cargo en Israel y en periodos no continuos desde que fue elegido por primera vez en 1996.

Su principal rival es Gadi Eisenkot, un ex alto mando militar y líder del partido de centro-derecha Yashar (Rectitud), quien acusa habitualmente a Netanyahu de ser responsable del ataque del 7 de octubre por haber ignorado alertas de los servicios de seguridad y de otros países.

Las encuestas actuales indican que ni el bloque de Netanyahu ni el liderado por Eisenkot están en condiciones de obtener los 61 escaños necesarios para controlar el parlamento de 120 escaños y formar una coalición de gobierno.