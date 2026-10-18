Hombre robó más de $15 millones en almacén del barrio San Pedro

En video quedó registrado el momento cuando un sujeto ingresó hasta un almacén de electrónica ubicado en el barrio San Pedro, y robó una gruesa suma de dinero en efectivo, que supera los 15 millones de pesos.

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Las cámaras de seguridad del establecimiento grabaron todo el hurto, que inició desde tempranas horas de la noche, cuando el hombre junto a un cómplice merodeaba la fachada hasta que forzó la puerta metálica (estera), e ingresó al lugar sustrayendo el producido de la caja registradora, y algunos billetes en moneda extranjera que estaban en una caja fuerte.

Tras darse a la fuga, el delincuente dejó pertenecías y sangre en el piso, consecuencia de lo que habría sido un corte en una de sus extremidades. La policía llegó hasta el sitio para iniciar el procedimiento respectivo.

Del delincuente identificado, manifestaron testigos a Caracol Radio que se trata de un actor recurrente en este tipo de conductas, pero las autoridades no han dado cuenta sobre su captura.