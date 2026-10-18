Guardacostas de Cartagena incautaron cargamento con más 3.5 toneladas de cocaína

En desarrollo de una operación de control y seguridad marítima en aguas del mar Caribe, la Armada Nacional, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana, incautó más de 3,5 toneladas de clorhidrato de cocaína que eran transportadas a bordo de una embarcación tipo Go Fast.

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La operación se inició tras la detección de una motonave sospechosa que habría zarpado del área general del golfo de Urabá. Unidades de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Cartagena, con información de inteligencia naval y el apoyo de una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana, adelantaron el seguimiento y la persecución hasta lograr su interdicción en el mar.

Durante la inspección de la embarcación, equipada con cuatro motores fuera de borda, las autoridades hallaron 140 bultos que contenían la sustancia ilícita.

Posteriormente, la motonave, el material incautado y los cinco tripulantes capturados fueron trasladados a Cartagena, donde se practicaron las Pruebas de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), que permitieron establecer que el cargamento correspondía a clorhidrato de cocaína.

Los cinco capturados, todos de nacionalidad colombiana, junto con la sustancia estupefaciente y la embarcación, quedaron a disposición de las autoridades competentes para adelantar los procedimientos judiciales correspondientes.

De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, esta operación representa una afectación superior a los 170 millones de dólares a las finanzas de las estructuras dedicadas al narcotráfico. Asimismo, habría impedido la distribución de aproximadamente 9,2 millones de dosis de estupefacientes en mercados ilegales.

La Armada Nacional reitera su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional en el Caribe colombiano. Asimismo, invita a la comunidad a informar cualquier actividad sospechosa a través de la línea gratuita 146, disponible las 24 horas del día.