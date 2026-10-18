Gobernador Yamil Arana entregó renovada pista de patinaje en Simití, Bolívar

Los niños y jóvenes deportistas del municipio de Simití, en el sur de Bolívar, tienen un nuevo motivo para celebrar. El gobernador Yamil Arana Padauí entregó una renovada pista de patinaje que beneficiará a más de 200 patinadores pertenecientes a las escuelas deportivas de esta población.

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La obra, que contó con una inversión de $1.134,8 millones de pesos, representa una importante apuesta del Gobierno departamental por el fortalecimiento del deporte, la recreación y la recuperación de espacios para el aprovechamiento del tiempo libre de niños y adolescentes.

Yamil Arana, Gobernador de Bolívar, manifestó: “Esta pista de patinaje representa el compromiso de la gobernación con los deportistas quienes nos pidieron que mejoráramos esta pista y hoy les entregamos un escenario nuevo. Esto da orgullo mostrárselo a Colombia, que aquí se puede hacer cualquier campeonato nacional”.

El proyecto contempló el mejoramiento de 1.969 metros cuadrados de superficie deportiva, con condiciones adecuadas para la práctica y competencia del patinaje, brindando mayores oportunidades a los jóvenes talentos que sueñan con representar a Simití y a Bolívar en escenarios deportivos.

Además, fueron instalados 252 metros lineales de barandas metálicas de protección con policarbonato y otros elementos de seguridad, con el propósito de ofrecer mejores condiciones a los deportistas durante sus entrenamientos.

La intervención también incluyó adecuaciones en las graderías con silletería, cerramientos, fachadas, cubiertas, estructuras metálicas y espacios complementarios, permitiendo que las familias y los aficionados disfruten de un escenario más cómodo y seguro.

Otro de los componentes destacados fue el fortalecimiento de la iluminación deportiva, mediante la instalación de 24 luminarias adicionales y 150 paneles LED de 14 vatios, mejorando las condiciones de visibilidad del escenario.

Ana Milena Castillo, madre de familia, indicó que esta obra representa la recuperación de un espacio que hará que su hija pueda cumplir el sueño de ser una patinadora profesional.

Asimismo, se adelantaron trabajos de pintura, mantenimiento de superficies, enchapes y adecuaciones locativas, junto con el suministro e instalación de una zona de juegos infantiles.

Abigail Camargo, patinadora, agradeció la entrega de la obra. “Es una gran obra la que estamos estrenando. Tiene todo. En estas sillas nuestros padres pueden venir a alentarnos y estar cómodos, hay baños para que después de patinar podamos bañarnos y salir impecables”.

Con esta entrega, el gobernador Yamil Arana continúa impulsando la recuperación y modernización de escenarios deportivos en los municipios del departamento, especialmente en territorios donde los niños y jóvenes necesitan mayores oportunidades para desarrollar sus habilidades.

La renovada pista de patinaje de Simití no solo permitirá fortalecer los procesos de formación deportiva, sino que también se convierte en un espacio de integración familiar y comunitaria.