Dos personas murieron y dos más quedaron heridas por un choque en Santa Rosa de Osos, Antioquia

Santa Rosa de Osos- Antioquia

La noche del sábado se reportó un accidente de tránsito en el municipio de Santa Rosa de Osos, en el Norte de Antioquia, que dejó varias personas muertas y heridas. El siniestro se registró en el sector conocido como El Rocío.

Según el reporte entregado por el cuerpo de bomberos de esa población que atendieron el caso, dos muchachos que se movilizaban en una motocicleta chocaron de frente contra un bus de servicios especiales. Esto ocurrió entre la vereda La Piedra y Los Llanos de Cuivá en la vía que de Medellín conduce a la costa Atlántica.

Los socorristas informaron que en el lugar los dos muchachos de la moto murieron producto del impacto, mientras que dos pasajeros del bus lesionados fueron trasladados al centro médico local, donde fueron atendidos.

Al parecer, los dos jóvenes vivían en el municipio de Campamento, también del Norte del departamento, y por el momento no se reporta si estaban bajo los efectos del alcohol, si se trató de una falla mecánica u otra situación que están analizando las autoridades competentes.