Dos detenidos aprovecharon el aguacero para fugarse de la estación de policía de El Bagre, Antioquia

El Bagre - Antioquia

Durante la madrugada del sábado se reportó la fuga de dos detenidos que permanecían en la estación de policía del municipio de El Bagre en el Bajo Cauca antioqueño. Los privados de la libertad estaban afrontando procesos judiciales por el delito de concierto para delinquir.

El reporte de las autoridades sobre este hecho indica que Juan David Pineda Guarnes y Johan Sebastián Agudelo Florián, la madrugada del sábado 17 de octubre y aprovechando las lluvias, cortaron los barrotes metálicos en seis puntos, logrando salir de los calabozos y huir del lugar.

De inmediato, la policía de El Bagre activó un plan candado para lograr ubicar a los fugados y lograr su recaptura. Por esta situación solicitaron a la comunidad que denuncie a las autoridades en caso de observarlos.