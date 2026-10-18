¿Dónde se pagan las cuotas del FNA? Canales virtuales y presenciales: Lista de bancos autorizados

Si le prestan $90.000.000 millones a 8 años en el FNA: ¿De cuánto quedan las cuotas al mes? Fotos tomadas de Getty Images

Los afiliados con créditos del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) cuentan con diferentes alternativas para realizar el pago de sus cuotas sin importar si prefieren hacerlo de manera virtual o presencial. La entidad dispone de canales electrónicos para pagar en línea, además de una red de bancos autorizados para recibir los pagos mediante recibo con código de barras.

De acuerdo con la información publicada por el Fondo Nacional del Ahorro, el pago puede realizarse a través de la plataforma Fondo en Línea, mediante el sistema PSE, o en oficinas de entidades bancarias autorizadas, siempre que el usuario presente el recibo correspondiente.

Pago virtual: así puede cancelar su cuota desde internet

El FNA permite que los usuarios paguen sus cuotas de crédito de forma electrónica ingresando al portal oficial de la entidad y accediendo a Fondo en Línea. Desde allí está disponible la opción “Pagos en línea PSE”, que permite efectuar la transacción sin necesidad de desplazarse a una oficina bancaria.

La entidad también ofrece la posibilidad de recibir el recibo de pago directamente en el correo electrónico. Para activar esta opción, el usuario debe ingresar a Fondo en Línea, acceder al apartado de actualización de datos personales, autorizar el envío del recibo por correo y confirmar la dirección electrónica registrada.

Pago presencial: el recibo con código de barras es obligatorio

Quienes prefieran realizar el pago de manera presencial deben tener en cuenta una condición importante: el FNA señala que “el recibo de pago es el único medio físico para pagar tu crédito FNA”, ya que el código de barras permite que el dinero sea aplicado directamente al crédito correspondiente.

Si el afiliado no recibe el recibo en su domicilio, puede actualizar sus datos mediante las líneas de atención de la entidad o descargarlo desde Fondo en Línea siguiendo la ruta de consulta de créditos.

Tenga en cuenta que, el Fondo recomienda imprimir el documento en láser para garantizar la legibilidad del código de barras y recuerda que también puede solicitar la impresión del recibo en cualquiera de sus puntos de atención.

Bancos autorizados para pagar las cuotas del FNA

El Fondo Nacional del Ahorro mantiene convenio con varias entidades financieras para recibir pagos presenciales de sus productos mediante el recibo con código de barras.

Las entidades autorizadas son:

Bancolombia

Banco de Bogotá

Banco de Occidente

Banco Agrario de Colombia

Banco Popular

Banco GNB Sudameris

Davivienda

Itaú

Opciones para colombianos en el exterior

Los usuarios que se encuentran fuera del país también cuentan con un canal habilitado por el Fondo Nacional del Ahorro para realizar recaudos relacionados con ahorro voluntario, cartera y cesantías.

En estos casos, la entidad indica que los pagos pueden efectuarse a través de Western Union, servicio habilitado para los colombianos que residen en el exterior.

¿Qué hacer si no tiene el recibo?

Si el usuario necesita recuperar el documento para pagar su cuota, el Fondo establece varias alternativas. La primera consiste en descargarlo desde Fondo en Línea, ingresando con su documento de identidad y contraseña, para luego consultar el crédito y generar el recibo.

La segunda opción es acudir a cualquiera de los puntos de atención del FNA, donde un asesor puede imprimir el documento. Además, quienes aún no lo reciben en su domicilio pueden actualizar la información de contacto a través de las líneas oficiales de atención de la entidad.