Detenidos dos presuntos asaltantes en el barrio San Fernando: uno de ellos es menor de edad

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego y el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia capturaron a un hombre y aprehendieron a un adolescente conocidos como “Lucho” y “Junior”, quienes presuntamente habían cometido un robo.

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El operativo se llevó a cabo en la avenida principal del barrio San Fernando. Allí, patrullas de vigilancia interceptaron a los dos implicados que se movilizaban en una motocicleta; según el relato de la víctima, estos la habían intimidado con un arma de fuego para hurtarle varias prendas de oro avaluadas en más de 10 millones de pesos.

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron las joyas hurtadas; sin embargo, no hallaron el arma de fuego señalada por la víctima en poder de los implicados.

De acuerdo con las investigaciones preliminares y su modus operandi, se presume que estas personas estarían vinculadas a otros hurtos en diferentes sectores de la capital. Actualmente, se realizan verificaciones con cámaras de seguridad en la zona de la persecución con el objetivo de localizar el arma de fuego o determinar si otra persona la recogió.

El capturado y el adolescente aprehendido fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por el delito de hurto, a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación judicial.

La Policía Nacional en la Ciudad Heroica destacó esta ofensiva contra el hurto y el porte ilegal de armas de fuego, mediante la cual 858 personas han sido capturadas por el delito de hurto. Asimismo, con la incautación de 585 armas de fuego ilegales en lo corrido del año, la institución logra sacar de circulación cientos de armas que afectaban la seguridad ciudadana.

“La rápida reacción de nuestros uniformados permitió recuperar las prendas de oro hurtadas. Seguiremos intensificando los planes de control y prevención para proteger la vida, la convivencia y la seguridad de todos los cartageneros”, afirmó el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.