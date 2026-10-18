¿Comprar para vivir o para invertir? Las preguntas que conviene hacerse antes de decidir

Colombia

Hay quienes buscan un lugar para vivir y quienes buscan un lugar donde construir patrimonio. Y hay quienes quieren ambas cosas. Antes de elegir un proyecto, conviene tener claro cuál de esos caminos se quiere recorrer.

Estas son algunas preguntas que vale la pena hacerse antes de dar el paso:

¿Para qué quiero este inmueble? No es lo mismo pensar en un hogar para la familia que en una propiedad como inversión. El objetivo marca el camino.

¿En qué plazo pienso en el resultado? Algunas decisiones se piensan a corto plazo y otras a muchos años. Tener claro el horizonte ayuda a elegir con coherencia.

¿Qué presupuesto quiero destinar? Definirlo desde el comienzo ordena la búsqueda y facilita la comparación.

¿Qué otras opciones existen? Comparar es, quizás, el paso que más se subestima. Ver varias alternativas permite decidir con más criterio y menos presión.

Esa comparación es la razón de ser de VIVE EXPO 2026. El 23, 24 y 25 de octubre, algunas de las constructoras más importantes del país estarán en el Centro Comercial Gran Estación, en Bogotá, con proyectos inmobiliarios de diferentes regiones, reunidos en un mismo lugar. La entrada es libre.

Una buena inversión empieza por conocer tus opciones.

Es una invitación de Caracol Radio para que explores nuevas posibilidades para construir tu futuro.

Datos para agendar

Fecha: 23, 24 y 25 de octubre de 2026

23, 24 y 25 de octubre de 2026 Lugar: Centro Comercial Gran Estación, Bogotá

Centro Comercial Gran Estación, Bogotá Entrada: libre

VIVE EXPO 2026: Proyectos y sueños que se hacen realidad.